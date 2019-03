Pakrak rakentaa Espoon Asunnoille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Vermonniittyyn

Vuoden 2020 lopussa valmistuvaan 8-kerroksiseen kohteeseen tulee 126 kohtuuhintaista asuntoa. Niiden koot vaihtelevat 36-neliöisestä yksiöstä lähes sataneliöiseen viiden huoneen asuntoon. Asuntojen keskipinta-ala on 54 neliötä. Kerhotilan lisäksi taloon tulee talosauna ja -pesula.

Kohde on Espoon Asunnoille noin 26 miljoonan euron arvoinen investointi, ja se toteutetaan Aran 40 vuoden pitkällä korkotuella.

Espoon kaupunki on kaavoittanut Leppävaaraan Vermon alueelle uuden asuinkerrostaloalueen, Vermonniityn, jolle tullaan lähivuosina rakennuttamaan asuntoja yli 5000 asukkaalle. Alueelle on jo valmistunut yksi Espoon Asuntojen kohde, Perilänkuja 1, ja parhaillaan rakenteilla on toinen, Majurinkatu 1.

”Espoon Asunnot on vahvasti mukana Vermon uuden asuinalueen kehittämisessä. Tarkoituksena on rakennuttaa alueelle lähivuosina 500–600 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, ja Pakrakin kanssa solmittu urakkasopimus on yksi askel tuon tavoitteen saavuttamiseksi”, Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä toteaa tiedotteessa.

”Pakrak on rakentanut pääkaupunkiseudulle vuodesta 2013 lähtien jo 187 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Tällä hetkellä on rakenteilla 94 vuokra-asuntoa”, Pakrakin toimitusjohtaja Jari Leikas sanoo.

Espoon Asunnot on Espoon kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Sillä on tällä hetkellä yli 15500 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota, ja niissä asuu yli 30000 ihmistä, joka on noin 11 prosenttia espoolaisista. Yhtiön mukaan sen asuntojen vuokrat ovat noin 25 prosenttia Espoon yleistä vuokratasoa edullisemmat.

”Pääkaupunkiseudulle muuttaa joka vuosi 14000 uutta asukasta, joten kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve on kova. Pyrimme vastaamaan tähän tarpeeseen aloittamalla vuosittain keskimäärin 400 uuden asunnon rakennuttamisen”, Räihä kertoo.

Pakrak on pääkaupunkiseudulla toimiva vuonna 1994 perustettu suomalainen rakennusyritys, jonka palveluihin kuuluvat niin uudis- kuin korjausrakentaminen. Yhtiössä työskentelee tällä hetkellä noin 20 henkeä.