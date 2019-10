Rakennusalan opiskelijoiden määrä romahti – Peab etsii opettajaa

Rakennusalan ammattiopistoihin ensisijaisesti hakeneiden määrä supistuu vuosi vuodelta.

Rakennusyhtiö Peabin tekemä hakijamääriä koskeva selvitys paljasti, että vuonna 2014 rakennusalan ja talotekniikan perustutkintoihin pyrki yhteishaussa ensisijaisesti 4 307 opiskelijaa, mutta tänä vuonna tänä vuonna enää 3 379. Kaikista hakijoista ensisijaisia oli vain noin kolmasosa.

Selvityksessä mukana oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Oulun seudun ammattiopisto, Savon ammattiopisto Sakky, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun ammatti-instituutti ja Vaasan seudun ammattiopisto.

Peab arvioi, että opiskelijamäärän romahdus voi hankaloittaa osaavan työvoiman saantia tulevaisuudessa.

Tilannetta pahentaa se, että rakennusalan ammatillisen tutkinnon suorittaneista vain puolet päätyy päätoimisesti alan töihin. Myös opintojen keskeyttäminen on ongelma monissa ammattiopistoissa.

”Rakennusalan opiskelijoita on meillä eri luokka-asteilla noin 400, mutta voisimme kasvattaa määrän jopa 600:aan. Pääkaupunkiseudulla tarvitaan kipeästi osaavaa työvoimaa”, Stadin ammattiopiston rehtori Eeva Sahlman kertoo tiedotteessa.

Peab palkkaa opettajan

Tilanteen helpottamiseksi Peab on päättänyt palkata oman ammattiopistoissa kiertävän rakennusalan opettajan. Se aloittaa rekrytoinnin loppuvuoden aikana.

Opettaja voisi Peabin mukaan luennoida mm. kosteudenhallinnan perusteista kouluissa ympäri maan sekä toimia yhteyshenkilönä oppisopimusten ja harjoituspaikkojen järjestämisessä Peabilla. Hän myös kouluttaisi tutoreita ja ohjaajia Peabilla.

Paitsi opiskelijosta ammattikorkeakouluissa on pulaa myös opettajista. Rakennuslehden elokuussa tekemästä kyselystä selvisi, että lähes kaikissa oppilaitoksessa oli liian vähän opettajia.

Saimaan ammattikorkeakoulun toimialajohtaja Kirsi Taivalantti kertoi tuolloin, että heillä on käytännössä ollut viime vuodet koko ajan haku päällä. Metropolian osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri kertoi tuolloin, että kovin pula on asiantuntijoista, joilla on pitkä kokemus.