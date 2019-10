Triplan rungon korkeus huikeat sata metriä – maanalainen pysäköintilaitos toimii kantavana rakenteena

Yli 350 000 bruttoneliömetrin kokoinen ja noin 1,5 miljardia euroa maksava Tripla on yksi Suomen suurimmista rakennushankkeista. Sen suunnittelussa suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Rambollilla on ollut merkittävä rooli. Rambollin erikoisosaamista projektissa ovat edustaneet geotekniikka-, rakenne- ja maisemasuunnittelu, ympäristötutkimukset, LVIA-, sähkö- ja valaistussuunnittelu sekä talotekniikan valvonta.

Erityisen tärkeitä osa-alueita Rambollille on olleet poikkeuksellisen vaativat geo- ja rakennesuunnittelu sekä mittavan kokoisen talotekniikan suunnittelu.

Rambollin rakennetekniikan asiantuntijat ovat kehittäneet ratkaisuja alueen pysäköintiin, kauppakeskukseen, hotelliin ja toimistotaloihin. Pohjaveden alapuolelle ulottuva pysäköintihalli perustuksineen oli yksi projektin mielenkiintoisimmista haasteista.

”Pysäköintilaitos toimii Triplan kantavana rakenteena, joten rungon korkeus alhaalta vesikattoon on huikeat sata metriä”, Rambollin Kiinteistöt ja rakentaminen -toimialan johtaja Juha Valtari sanoo tiedotteessa.

Elementtirakenteita käytettiin lähinnä porras- ja hissikuiluissa.

”Yli 30 vuoden kokemuksemme jälkijännitetyistä betonirakenteista tuli tarpeeseen. Rakennus on kehäjäykistetty ja tällä ratkaisulla koko rakennusta jäykistävät rakenteet on minimoitu ja samalla on saavutettu poikkeuksellisen hyvä muuntojoustavuus.”

Mall of Triplalle on jo myönnetty korkeimman tason LEED Platina -ympäristösertifiointi. Energiatehokas suunnittelu näkyy muun muassa valaistuksessa.

”Vähäpäästöisen ja energiatehokkaan sähkötekniikan sekä valaistuksen merkitys sisä- ja ulkotiloissa tulee vain kasvamaan käyttövuosien aikana. Valaistus luo tilaan turvallisuutta ja opastaa oikeille reiteille. Kaupallisesta näkökulmasta valaistus houkuttelee sisään kauppakeskukseen ja palveluiden äärelle”, Valtari toteaa.

Pasilan rautatieaseman kautta ennustetaan vuonna 2025 kulkevan 130 000 matkustajaa ja 900 junaa päivässä. Rambollin LVIA-tekniikan asiantuntijat simuloivat tilojen olosuhteiden muutoksia vuorokauden eri aikoina, huomioiden vilkkaan työmatkaliikenteen ja sen vaatimukset ilmanvaihdolle.