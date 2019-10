Kestääkö Triplan jättimäinen kiinteistö avajaiset? – kenraaliharjoituksessa tyypillisiä uuden rakennuksen penikkatauteja

Pohjoismaiden suurin kauppakeskus Mall of Tripla avaa ovensa tänä aamuna. Samalla valtava kiinteistö joutuu kovaan testiin. Ennen kaikkea talotekniikka tulee olemaan koetuksella avajaisissa.

Triplassa on poikkeuksellisen suuri määrä talotekniikkaa. Sen ansiosta kauppakeskukselle on myönnetty korkein, LEED Platina -tason kansainvälinen ympäristösertifiointi. Sertifioinnin saamiseen vaikuttivat erityisesti kauppakeskuksen energiatehokkuutta edistävät ja ympäristön huomioon ottavat rakentamisen ratkaisut. Kauppakeskuksen energiankulutus ja puhtaan veden kulutus ovat noin 40 prosenttia alhaisempia kuin vastaavien uudisrakennuksien yleensä.

Sairaaloissa on myös paljon talotekniikkaa. Sairaalarakentajat tietävät, että monimutkaisen talotekniikan säätäminen vaatii valtavasti työtä ja aikaa. Triplassa on varmasti säädetty jo pitkään talotekniikkaa, mutta lopulliset säädöt on pakko tehdä vasta kun rakennuksen käyttö on alkanut.

Keskiviikkoiltana Triplassa vietettiin eräänlaista kenraaliharjoitusta, kun tuhannet kutsuvieraat pääsivät shoppailemaan, syömään ja juomaan kauppakeskuksen kaupoissa, ravintoloissa, baareissa ja kahviloissa. Samalla ensimmäiset uuden rakennuksen penikkataudit tulivat esille.

Tietyissä osissa kauppakeskusta oli todella kylmä. Varsinkin alimmalla tasolla kylmä ulkoilma pääsi puhaltamaan sisälle todella hyytävästi. Myös tietyissä osissa kauempana ulko-ovista oli vilpoiset oltavat. Lisäksi ainakin yhdessä ravintolassa ilmanvaihdon säädöt eivät olleet vielä kohdallaan, sillä ravintolaan tulvi naapuriravintolan aromit.

Myös vesijohtoverkostossa oli ongelmia. Ainakin yhdessä ravintolassa vesipiste oli käyttökiellossa, koska siitä tuli pelkkää kuumaa vettä. Lisäksi vessoissa yksittäiset vesihanat eivät toimineet.

Nähtäväksi jää, saadaanko keskiviikkoillan pienet ongelmat ratkaistua jo ennen kuin kauppakeskus aukeaa suurelle yleisölle tänään. Yleisesti ottaen rakennus näytti olevan valmis ja toimiva jo kenraaliharjoituksessa. Osassa kauppoja asennettiin vielä hyllyjä ja muutama ravintola ei ollut vielä auki keskiviikkoiltana. Viimeisiä rakentamisen jälkiä raaputeltiin lattioilta syrjäisemmissä kohdissa.

Pasilan uusi asema oli sisältä auki, mutta asemalle ei vielä keskiviikkoiltana päässyt suoraan laitureilta, joten laitureille johtavien putkien liukuportaiden toimintaa ei päästy testaamaan.

Mall of Tripla on toteutettu yhteisyrityksenä, jonka omistajina ovat YIT, Ilmarinen, Conficap ja Fennia. Liiketiloista on kauppakeskuksen avautuessa vuokrattu 96 prosenttia.

Vaikka kauppakeskus, asema ja pysäköintilaitos avautuvat, jatkuu rakentaminen vielä hotellin, toimistojen ja asuntojen osalta. Tripla on kokonaisuudessaan valmis syksyllä 2020.