Triplan hotelli avataan tammikuussa – perinteisestä hotellitunnelmasta pyritään eroon paikallisten taiteilijoiden ja asukkaiden avulla

S-ryhmän hotellibisneksestä vastaavan Sokotelin mukaan Original Sokos Hotel Triplasta halutaan matkailijoiden ja paikallisten uudenlainen kohtaamispaikka.

”Kokonaan uuden hotellin avaaminen Helsingissä on merkittävä hetki Sokos Hotels -ketjulle ja matkailunäkökulmasta myös koko kaupungin kehitykselle. Kysyntä hotellin tapahtuma- ja majoituspalveluille on ollut kova, ja varausaste on jo tässä vaiheessa ylittänyt odotukset”, Sokotelin liiketoimintajohtaja Heli Engblom toteaa tiedotteessa.

S-ryhmän mukaan matkailijoille halutaan tarjota vierailu urbaanissa kyläyhteisössä, joka tuottaa aitoja elämyksiä.

”Hotellielämyksen sekä palvelukonseptien kehittämisessä teemme yhteistyötä muun muassa paikallisten taiteilijoiden ja Pasilan asukkaiden kanssa. Triplan asiakaskokemus kiteytyy tunnelmaan, jossa vieras tuntee olevansa kuin kylässä hyvän ystävän luona”, hotellinjohtaja Hanna Riihimäki sanoo tiedotteessa.

Yli 90 metriä meren pinnan yläpuolelle kohoavassa hotellissa on 14 kerrosta, 430 huonetta ja 15 eri tavoilla jaettavaa ja yhdisteltävää kokous- ja juhlatilaa.