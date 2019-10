YIT:n insinöörit innostuivat aluekehityksestä – ”Perinteinen kaavoita-suunnittele-rakenna-malli on tiensä päässä”

Kyseisen idean konkretisointi alkoi muutama vuosi sitten hautua tosissaan YIT:n kaupunkikehityksestä vastaavan johtajan Juha Kostiaisen mielessä. Aikansa asiaa pähkäiltyään hän jakoi ajatuksiaan yhtiön muiden liiketoimintayksiköiden kanssa ja sai niille nopeasti vihreää valoa.

Ja tuumasta on tartuttu varsin nopeasti myös toimeen.

YIT:n kaupunkikehittäjien tiimi koolla: pöydän vasemmalla puolella edestä taakse: Ivone Arazo, Pirjo Virkkunen, Satu Vesala ja Jaakko Ruutavuori. Oikealla edestä taakse: Tia Oja, Kristina Broman, Juha Virtanen, Heidi Grass, Pia-Sofia Lehtoniemi ja Topias Suortti. Pöydän päässä Juha Kostiainen.

”YIT tulevaisuustiimissä” on puolenkymmentä eri alojen asiantuntijaa. Joukkoon mahtuu muun muassa arkkitehtejä sekä maankäytön, rakentamisen ja kiinteistökehityksen eksperttejä. Hankkeesta riippuen mukana on asiantuntijoita myös eri liiketoiminnoista. He pyörittelevät käsiin osuvia potentiaalisia kehityskohteita ja piirtävät niille vaihtoehtoisia kehityspolkuja paitsi perinteisen asunto- ja toimitilarakentamisen myös alue- ja elinkeinopolitiikan vinkkelistä.

Tämän työn ensimmäisiä konkreettisia hedelmiä ovat esimerkiksi Helsingin Marian sairaalan alueelle tehdyt kehityssuunnitelmat sekä nyt jo vauhdikkaasti etenevä Espoon Keilaniemen alueen kehittäminen. Viimeksi mainittua luotsaa pääosin yhteisyritys Regenero.

Ongelma-alueet uuteen nousuun

YIT:läisten idealingossa on kuluvana vuonna pyörinyt muitakin alueita, kuten Haapaniemi Kuopiossa sekä Pansio Turun suunnalla. Molemmat ovat vanhoja ja pitkälti teollisuuden ympärille aikanaan rakentuneita kaupunginosia, joille on mietitty uusiokäyttöä paikallisin voimin jo vuosien ajan.

Arkisemmaksi esimerkiksi kelpaa Vantaan Hakunila. Siellä kaupunki haluaa pysäyttää 1970-luvulla rakennetun lähiön kurjistumiskierteen, jonka taustalla on tuttu kuvio monesta muustakin kaupungista: rapistuva kiinteistökanta, ikääntyvä asukaspohja ja heikentyvä palvelutaso.

”Katse on tosiaan yksittäisen korttelin tai kerrostalon sijaan koko kaupunginosassa. Ja onhan maailma muuttunut siinäkin mielessä, että kunnat ja kaupungit ovat nyt valmiita antamaan tällaista ideointia ulkopuolisille. Omasta organisaatiosta ei välttämättä löydy riittävää osaamista, ja myös prosessit ovat hitaita”, Kostiainen kertoo.

Ulkopuolisen silmin kehityskohteisiin voi myös löytyä aivan uusia tulokulmia, joita ei omalla porukalla välttämättä edes oivalleta.

”Jos saman kaupunginosan kehityssuunnitelmia on pyöritelty organisaation sisällä vaikkapa kymmenen vuotta, niin harvoin siinä enää edistytään. Ennemminkin hanke hyytyy lopullisesti.”

Kuopiolle uusi kaupunginosa

Kuopion Haapaniemestä YIT laati selvityksen, jossa kyseisen kaupunginosan kehitysvisiot sidottiin osaksi laajempaa kaupungistumista ja elämäntapojen muutostrendiä sekä kaupungin omaa strategiaa.

Kostiaisen vetämän tiimin johtopäätös oli, että Haapaniemestä kannattaisi rakentaa tiiviin asumisen ja lähipalveluiden alue, jossa liikkumisen painopiste olisi kävelyssä, pyöräilyssä ja julkisessa liikenteessä. Alueella olisi myös runsaasti perinteikästä pienteollisuutta ja ”kivijalka-yrittäjyyttä”, kuten designia, käsityötä, pienpanimoita, konditorioita ja ompelimoita.

Haapaniemen kehitysvisio ei vielä ottanut Kuopiossa tuulta alleen. Kostiaisen mukaan siitä ei koitunut kaupungille myöskään kustannuksia, sillä suunnittelutyö tehtiin puhtaasti YIT:n omasta aloitteesta.

Aiemmalla työurallaan muun muassa Tampereen kaupungin elinkeinojohtajana toiminut Kostiainen tunnustaa, että rakennusyhtiöiden into tarttua hankkeisiin jo näin varhaisessa vaiheessa herättää joillakin tahoilla myös närästystä.

Perinteinen kaavoita-suunnittele-rakenna-malli on kuitenkin hänen mielestään tulossa auttamatta tiensä päähän. Paljon enemmän ja nopeammin saadaan aikaiseksi, jos ideointi ja suunnittelu annetaan yrityksille ja viranomaiset hoitavat niiden pohjalta kaavoitusbyrokratian.

”Tällaiseen suunnitteluun meidän kaltaiselta isolta toimijalta löytyy varsin kokonaisvaltaista osaamista. Samalla myös ideat ovat realistisemmalla pohjalla. Lähtökohta nimittäin on, että hankkeiden pitää olla toteutuessaan myös kannattavia.”

Katse Kallioon tai Keilaniemeen

Esimerkkinä tällaisesta toimintamallista Kostiainen mainitsee Keilaniemen, jossa perinteisestä valkokaulus- ja toimistokorttelista muokataan viihtyisää asuin- ja työssäkäyntialuetta Tapiolan ja Otaniemen kupeeseen.

Se on samalla suunta, joka ohjaa jatkossa muitakin kaupunkikehityshankkeita.

”Tavallaan tässä sulkeutuu yksi ympyrä. Kaupungistuminen alkoi, kun ihmiset muuttivat töihin kaupunkiin. Teollistumisen myötä työpaikat kuitenkin siirtyivät vähä vähältä kaupunkien laitamille ja lopulta kehäteiden varsille. Nyt tästä reissaamisesta halutaan taas eroon ja työpaikat lähelle omaa kotia. Se on myös ympäristön kannalta kestävä suunta.”

Yhtenä esimerkkinä tästä trendimuutoksesta hän mainitsee eri puolille Suomea nousseet teknologiakeskukset, jotka aikanaan vetivät puoleensa etenkin kasvuyrityksiä. Nyt nämä usein kilometrien päässä keskusta- alueista sijaitsevat paikalliset piilaaksot ovat menettäneet valtaosan silloisesta vetovoimastaan ja kumisevat pahimmillaan puolityhjinä.

”Jos Suomessa haluaa tutustua toimivaan ja kestävään kaupunkiympäristöön, kannattaa suunnistaa Helsingin Kallioon. Siellä on riittävästi asukkaita, palveluita, työpaikkoja, asuntoja, toimiva joukkoliikenne sekä hyvät väylät myös jalankulkijoille”, Kostiainen tiivistää.