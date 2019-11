Home vaivaa eniten Pohjoismaissa, vaikka kosteusvaurioita on vähiten – syy on mysteeri tutkijoillekin

Suomessa ihmiset pelkäävät THL:n selvityksen mukaan kosteusvaurioita jo liikaakin. Ruotsissa ongelmat painottuvat lämpimään Etelä-Ruotsiin. Saksassa on paljon kosteusvaurioita, mutta hometta kuumempi aihe on energiansäästön katteettomat lupaukset.

Ruotsissa paljon keskustelua ovat herättäneet mineraalivillan päälle tehdyt eristerappaukset varsinkin puutaloissa. 1990-luvulta lähtien Ruotsissa on rakennettu taloja, joiden seinärakenteeseen on tuulensuojalevyn ulkopuolelle asennettu 40–50 millimetriä paksu mineraalivillaeristys ja suoraan sen päälle ulkoverhous ilman ilmarakoa.

”Kosteuden on poikkeuksellisen vaikea päästä pois tällaisesta rakenteesta. Erityisesti viistosade on aiheuttanut vahinkoa”, rakennusfysiikan asiantuntijana toimiva Anders Kumlin kertoi Rakennusfysiikkapäivillä.

Viime vuonna julkaistun raportin mukaan kosteusvaurioiden aiheuttamat suorat ja välilliset kustannukset ovat Ruotsissa kymmenen miljardia euroa vuodessa. Joka kolmannessa rakennuksessa on yksi tai useampia kosteusvaurioita. Tavallisimpia kosteusvauriot ovat pientaloissa. Myös puukerrostaloissa on ollut ongelmia.

Ruotsissa otettiin vuonna 2008 käyttöön Bygga F -menetelmä kosteusvaurioiden vähentämiseksi. Menetelmän käyttöön ottaneet yritykset ovat raportoineet kosteusvaurioiden vähentyneen.

”Rakennukset muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi, ja on todellinen haaste rakentaa rakennus, joka on yhtä aikaa kosteusturvallinen, energiaa säästävä ja kestävän kehityksen mukainen.”

Kumlinin mielestä kosteudenhallinnalle on jo ilmastonmuutoksen vuoksi pakko asettaa kovat vaatimukset.

”Rakennesuunnittelussa on aina osattu ottaa huomioon perusasiat, kuten kuormat. Samalla tavalla tulee kosteuskin huomioida.”

Saksassa keskustellaan eristämisen hyödyistä

Saksassa rakennusten kosteusvauriot ja niiden aiheuttamat haitat eivät ole ykköspuheenaihe. Sen sijaan energiansäästöön liittyvät kysymykset herättävät keskustelua, kertoi Fraunhofer-instituutissa työskentelevä professori Hartwig Künzel.

”Ihmisille on luvattu, että paksummalla eristyksellä saavutetaan 70 prosentin energiansäästö, mutta säästö on jäänyt 10–20 prosenttiin. Mielestäni sopiva eristämisen raja menee siinä, että home ei kasva ja rakennuksessa on miellyttävä oleskella.”

Homeongelma on Künzelin mukaan Saksassa kuitenkin vakava ja sille altistavia kosteusvaurioiden syntymekanismeja on paljon.

”Vanhoissa rakennuksissa homeongelmia syntyy paljon silloin, kun ikkunoita vaihdetaan tiiviimpiin, mutta rakenteiden eristys on riittämätön. Kun sisäilman kosteus kasvaa, vesihöyry tiivistyy kylmille pinnoille ja niillä alkaa kasvaa hometta.”

Lisäeristämisen ohella toimiva ratkaisu olisi Künzelin mukaan lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtojärjestelmä, mutta Saksassa niitä näkee vielä vähän.

Saksassa uusiutuvien materiaalien käyttö on Suomea suositumpaa. Niiden käytön kasvu edellyttää kuitenkin, että kosteudenhallintaan kiinnitetään nykyistäkin enemmän huomiota kaikissa rakennusvaiheissa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien rankkasateiden ja tulvien takia rakenteiden kosteusrasitus on omiaan kasvamaan.

”Kun rakenteet pääsevät kastumaan, on tärkeää, ettei kuivumista estä mikään. Emme voi estää kosteutta muodostumasta, mutta meidän on pystyttävä estämään, ettei se pääse sisään rakenteisiin tai jos pääsee, niin se pääsee myös ulos.”

Luotettava kansainvälinen homevertailu puuttuu yhä

Terveet tilat 2028 -ohjelmassa piti tehdä kansainvälinen kartoitus kosteus- ja homeongelmien yleisyydestä eri maissa. Se supistettiin kuitenkin muutamaa maata koskevaksi vertailuksi eikä sitäkään ole vielä julkaistu, vaikka sen luvattiin valmistuvan lokakuussa.

Joitakin vertailutietoja on kuitenkin käytössä, mutta ne ovat epävarmoja. Kansainvälistä vertailua vaikeuttaa se, että kosteus- ja mikrobivaurion määritelmä vaihtelee eri tutkimusten välillä eikä tutkijoiden keskuudessa ole yksimielisyyttä määritelmästä. Lisäksi tutkimuskohteet ja tutkimusmenetelmät poikkeavat merkittävästi toisistaan.

Fraunhofer-instituutin tutkimuksessa kartoitettiin vuonna 2016 Euroopan talojen kosteus- ja homeongelmia ja niiden vaikutuksia terveyteen. Tutkimuksen mukaan 84 miljoonaa eurooppalaista asuu kosteusvahinkotaloissa. Suomalaisten asunnot arvioitiin hyväkuntoisimmiksi Euroopassa.

Samaa kertoo Eurostatin tilasto. Vuonna 2018 Suomen asunnoista vain 4,8 prosentissa on selvä kosteusvahinko. Luku on pienin Euroopassa, EU-maiden keskiarvokin on liki 14 prosenttia. Suomen kanssa samaa tasoa ovat Norja ja Ruotsi. Saksa on hieman keskitasoa parempi. Englanti on keskitasolla. Tanskassa, Virossa ja Islannissa tilanne on hieman EU:n keskitasoa heikompi. Heikoin tilanne on Portugalissa, Kyproksella ja Latviassa. Yhdeksi selittäväksi tekijäksi arvioidaan sitä, että Suomessa ja Ruotsissa homeesta on keskusteltu eniten, minkä vuoksi kosteusvauriot korjataan nopeasti.

Toisaalta saman saksalaisen tutkimuslaitoksen mukaan astmasta kärsitään eniten kylmissä Pohjoismaissa ja astmalla on joskus yhteys kosteusvauriooon.

Tampereen yliopiston rakennusfysiikan professori Juha Vinha ei purematta niele noita tilastoja. ”2012 ilmestyneessä eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportissa arvioidaan prosenttiluvut suuremmiksi. Anders Kumlin mainitsi että kolmasosassa Ruotsin rakennuksista on kosteusvaurioita, joten hänelläkin oli aivan toinen luku kuin noissa tilastoissa.”

Laajassa eurooppalaisessa ECHRS-tutkimuksessa vakioiduilla menetelmillä asiantuntijan arvioimat kosteus- ja homevauriot olivat yleisempiä Keski- ja Etelä-Euroopassa kuin esimerkiksi Pohjoismaita tutkimuksessa edustaneessa Ruotsissa.

Vain pieni osa kosteusvaurioista on THL:n mukaan niin vakavia, että ne lisäävät riskiä sairastua astmaan. Silti reilusti yli puolet sen kyselyyn vastanneista koki, että vähäinenkin kosteusvaurio on niin vakava riski terveydelle, että vaurioon pitää puuttua välittömästi

Kosteusvaurioiden määrällä ja ihmisten oireilla ei näytä aina olevan suoraa syy-seuraus-suhdetta. Suomessa sisäilmaan liitettyjen oireiden määrä on Vinhan mukaan Euroopan kärkitasoa, jos se suhteutetaan todettuihin kosteusvaurioihin. Monessa muussa maassa löytyy rakenteiden kosteusvaurioita paljon enemmän kuin Suomessa, mutta ihmisillä ei ole kuitenkaan näissä maissa siinä määrin terveyshaittoja kuin Suomessa.

Suomessa mikrobeja on tutkittu enemmän kuin missään muualla, mutta siltikin nämä asiat ovat yhä mysteeri. Ilmeisesti jotkut tekijät aiheuttavat sen, että meidän mikrobimme ilmeisesti voivat tuottaa toksisempia aineenvaihduntatuotteita kuin Keski- ja Etelä-Euroopan mikrobit. Tämä voi Vinhan mukaan liittyä muun muassa kylmempiin ja vaihtelevampiin ulkoilman olosuhteisiin. Kylmyydessä mikrobit voivat muuttua toksisemmiksi ja jotkut tutkijat ovat arvelleet, että talvi voi katkaista ihmisiltä siedättymisen näille mikrobeille. Kuiva sisäilma talvella voi mahdollisesti pahentaa näitä oireita. Kylmissä maissa myös oleskellaan sisällä enemmän kuin lämpimissä.

Myös eri maissa käytettävissä rakennusmateriaaleissa on eroja. Kyseessä voi olla myös muut asiat mikrobien lisäksi, kuten VOC, kuidut, kemikaalit jne. Ja mahdollisesti nämä terveyshaitat voivat syntyä edellä mainittujen tekijöiden yhdistelmänä. Toinen puoli asiaa Vinhan mukaan on se, ehkä olemme myös herkistyneempiä mikrobeille kuin monessa muussa maassa johtuen liian puhtaista elinoloista.

Vinha muistuttaa kuitenkin, että hän on rakennusfysiikan eikä mikrobien asiantuntija.