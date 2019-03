Naisilla on selvästi miehiä enemmän sisäilmaoireita niin työpaikoilla kuin kotonakin

Erityisen paljon oirehtivat kuntapuolella (hoito- ja opetusaloilla) työskentelevät naiset. Oirehtiminen on vain lisääntynyt viime vuosina verrattuna 1990-luvun loppuun, vaikka sisäilmasta on valmistunut suuria tutkimusohjelmia ja rakentamisen laatuun ja kosteudenhallintaan on panostettu valtavasti.

Suomessa on puututtu sisäilmaongelmiin voimakkaasti jo yli 20 vuoden ajan. ”Meillä on eurooppalaisittain hyvä sisäilma. Silti oireilu on yleistä ja jopa lisääntynyt”, ihmetteli ylilääkäri Jussi Lampi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Terveet tilat 2028 -tilaisuudessa helmikuun lopulla.