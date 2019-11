Teknologian nopea kehittäminen on muuttanut myös työnhaun prosesseja, mutta edelleen ensimmäinen vaikutelma tehdään työhakemuksella. Yhä useammassa työhakemuksessa on liitteenä myös hakijan tekemä video.

”Videoita näkee jo hyvin usein kirjallisen hakemuksen liitteinä ja uskon siihen, että tulevaisuudessa niiden rooli kasvaa. Edelleen kyllä kiinnitän hakemuksessa eniten huomiota siihen, millainen ihminen ja ammattilainen hakija on. Ei kannata unohtaa kertoa millainen tyyppi on”, suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Sitowisen rekrytoinneista vastaava Marja Konsti kertoo.

Kiinteistökonsulttiyhtiö Newsecin Pia Carlbergin mukaan hakemuksesta ei saa unohtaa työntekijän omaa motivaatiota haettavaa työtä kohtaan. Omat toiveet ja ajatukset uudesta työstä saavat näkyä.

”Minusta tärkeää on kertoa mitä hakija haluaa työltään, millaisia haasteita hän etsii ja mikä olisi hänen unelmatyönsä. Ei kannata kertoa edellisestä työstään esimerkiksi vain ”myyntipäällikkö” tittelin kautta vaan avata tarkemmin, mitä on saanut aikaan ja millaisia konkreettisia tuloksia hakija on työssään saavuttanut esimerkiksi erilaisten projektien kautta. Myyntipäällikkö-titteli tarkoittaa eri yrityksissä aivan erilaisia asioita”, Carlberg sanoo.

Persoonallisuus on mielenkiintoista

Rakennusyhtiö YIT:n työntekijöiden palkkauksista vastaavan Pauliina Ristimäen mukaan heikompaa kirjallista ilmaisua voi paikata persoonallisella hakemuksella. Viimeksi hänen huomionsa kiinnitti hakemuksen visuaalinen ilme, jota oli tehostettu kukkakuvioilla. Toisaalta hakemus kannattaa aina kuitenkin oikolukea, jotta siitä saa karsittua esimerkiksi pahimmat kirjoitusvirheet pois.

”Jos tiedät, että kirjallinen ilmaisukykysi on heikompaa, anna persoonallisuutesi näkyä. Voin sanoa, että tämä kukilla ”koristeltu” hakemus erottui kyseisessä haussa joukosta positiivisella tavalla”, Ristimäki huomauttaa.

Hyvä valmistautuminen näkyy palkkauksista vastaaville työhaastattelutilanteissa. Passiivisuus työhaastattelutilanteessa harvoin johtaa seuraavalle kierrokselle. Ensimmäisen vaikutelman voi tehdä vain kerran.

”Ensikohtaaminen on tärkeää, sillä on suuri merkitys. Työhaastatteluun kannattaa valmistautua hyvin, keskittyä tilanteeseen ja olla läsnä sekä osoittaa kiinnostusta työpaikkaa ja -yhteisöä kohtaan esimerkiksi kysymällä omia kysymyksiä, kun niiden aika tulee. Niitä kannattaa miettiä etukäteen. Jos ei kysy mitään, haastattelijasta voi tuntua ettei työpaikka kiinnosta”, kiinteistökonsulttiyhtiö CBRE:n rekrytoinneista vastaava Niina Ruusela kertoo.

”Kannattaa kysyä vaikka yrityksen tulevaisuuden suunnitelmista seuraavien viiden vuoden aikana”, YIT:n Ristimäki vinkkaa.

Moni nuori työnhakija osaa jo hakemuksensa ensimmäisessä vaiheessa kertoa myös siitä, että työpaikka yrityksessä kiinnostaa senkin vuoksi, että hakijan arvot vastaavat yrityksen arvoja.

”Viime aikoina meillä ainakin arvot ovat jonkin verran korostuneet. Työnhakijalla voi olla samanlaiset arvot kuin meillä yrityksenä, se on kiinnostavaa. Sellaiset hakemukset nousevat esille ensimmäisessä valinnassa”, CBRE:n Ruusela huomauttaa.

Karsi pahimmat mokat

Kokeneet työhaastattelijat ovat käyneet läpi tuhansia hakemuksia ja kohdanneet satoja työnhakijoita. Tässä heidän listansa asioista, joita kannattaa välttää työhaastattelussa.