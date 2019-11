Vuoden sähköurakoitsija työllistää 70 työntekijää

Pohjois-Pohjanmaan Kalajoella 15 vuotta toiminut yritys työllistää noin 70 henkeä Kalajoen lisäksi Rovaniemellä ja Oulussa. Yrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja sen omistaa yrittäjäpariskunta Hannu ja Johanna Kauppi.

”Osaamiseemme kuuluu perinteisen talotekniikan lisäksi sähköverkon- ja tievalaistuksen rakentaminen ja telematiikka. Teemme töitä pienasuintaloista ja niiden remonteista esimerkiksi kauppakeskuksiin ja ydinvoimalaitoshankkeista kesämökkeihin saakka. Julkisella rakentamisella on suuri painoarvo”, toimitusjohtaja Hannu Kauppi kertoo.

Kauppi arvioi, että esimerkiksi aurinkosähkövoimaloiden yleistyminen tuo merkittävän bisnesmahdollisuuden voimaloiden koon kasvaessa.

Infrarakentamisessa HSK Sähkön asiakkaisiin kuuluu isoja verkkoyhtiöitä kuten esimerkiksi Elenia, Caruna, Korpelan Voima ja Savon Voima. Viisi vuotta kestänyt ja yhteensä 15 miljoonan euron arvoinen rakentamissopimus Elenian kanssa on ollut HSK Sähkön historian suurin.

Vuoden sähköurakoitsijaksi valittavalta edellytetään näyttävää referenssilistaa. HSK Sähköllä referenssejä on yrityksen kotisivuilla 11 sivun verran. Ne ovat järjestään tunnettuja ja vaativia kohteita kattaen niin talotekniikka- kuin sähköverkkourakoinninkin.

”Sähköisen talotekniikan osuus rakentamisessa lisääntyy koko ajan kehittyvän tekniikan myötä. Yksi haaste on osaamisen pysyminen uuden tekniikan vauhdissa, esimerkiksi PoE-kytkinten kautta syötettävä energia eri järjestelmille, pientuotantointegraatiot ja sähköautonlataus. Käänteisesti tarkastellen näissä on kuitenkin nähtävissä mahdollisuus, koska kyseessä on kasvava markkina”, Kauppi sanoo.

Hannu Kaupin mielestä sähköurakoitsijoiden asemassa rakentamisessa on parantamisen varaa. Hän moitiskelee yhä vain vallalla olevaa käytäntöä, jossa urakoitsijan kyvykkyys ja muut laadulliset ominaisuudet jätetään huomiotta.

”Tällä hetkellä tyypilliset KVR-urakat ajavat sähköurakoitsijat rakennusliikkeiden ”keppihevosiksi”, jossa liian monesti halvin hinta voittaa, sisällöstä ei niin välitetä. Toivoisinkin että yhä useammin toimittaisiin allianssissa, mikä voi parantaa talotekniikkaurakoitsijoiden asemaa”, Kauppi sanoo.