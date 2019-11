Vuokraturvan Metsola: ”Kasvukeskusten ulkopuolella asuntoihin on opittava suhtautumaan kuin autoihin”

Suomessa on totuttu siihen, että omistusasunnon ostaja vaurastuu, kun asunnon hinta kiipeää automaattisesti ylöspäin.

Näin ei enää ole, kirjoittaa Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola blogissaan.

”Omistusasumisella voi jatkossa tienata vain alueilla, joille muuttovoitto kasaantuu”, hän kirjoittaa.

”Näiden kasvukeskusten ulkopuolella asuntoihin on opittava suhtautumaan kuin autoihin. Niillä on käyttöarvoa ja useimmiten myös jonkinlaista jälleenmyyntiarvoa, mutta mitä pidempään käyttö jatkuu, sitä alemmas arvo painuu.”

Ainakin puolet suomalaisista asunnoista sijaitsee Metsolan mukaan alueilla, joilla käytettyjen asuntojen hinnat eivät enää koskaan nouse. Syinä ovat kaupungistuminen ja väen väheneminen suuressa osassa Suomea.

Tilastokeskuksen syyskuussa julkaistun ennusteen mukaan valtaosa Suomen kunnista menettää seuraavan 20 vuoden aikana asukkaita.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna on arvioinut, että Suomessa on kymmeniätuhansia täysin arvottomia asuntoja ja kymmenesosa kaikista asunnoista on arvonsa menettämisen kannalta riskirajoilla.

Asuntojen arvonlasku on paitsi yksilöllinen ongelma, myös pulma koko kansantaloudelle. Jos omistaa asunnon, jonka arvo on laskenut, esimerkiksi työn perässä on vaikeampaa muuttaa.

”Suomalainen kansallisvarallisuus on hyvin pitkälle sidottu kiinteistöihin, asunto-osakkeisiin ja tontteihin. On oletettu, että niiden arvo on vakaa. Nyt olemme pikkuhiljaa siinä tilanteessa, että kansallisvarallisuuden arvo riippuu postiosoitteesta”, sanoi aluetutkija Timo Aro HS:lle aiemmin syksyllä.