Bonava sitoutuu vähentämään kasvihuonepäästöjään 50 prosentilla

Samalla kun YK:n ilmastokokous (COP25) pidetään Madridissa, Bonava sitoutuu tieteeseen pohjautuvaan ilmastotavoitteeseen, Science Based Targets Initiative (SBTi) -aloitteeseen. Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBT) on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä. Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite perustuu tieteelliseen laskentamenetelmään, jolla varmistetaan, että yritysten tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoitettujen tavoitteiden kanssa.

Sitoumuskirjeellään Bonava on käynnistänyt hakuprosessin, joka sisältää muodollisen hakemuksen ja hyväksyntäpäätöksen vuoden 2020 aikana. Hakemuksessaan Bonava sitoutuu vähentämään kokonaisilmastovaikutuksiaan 50 prosentilla ja näin edistää osaltaan tavoitetta pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 celsius-asteeseen.

Viimeisen kahden vuoden aikana Bonava on tutkinut ja kartoittanut toimintansa suoria ja epäsuoria ilmastovaikutuksia. Yksi keino ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on yhtiön aikomus kehittää toimintatapoja kohti kiertotaloutta. Lisäksi kehitetään uusia, innovatiivisia rakennusmenetelmiä ja materiaalivalintoja. Muita tapoja vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ovat kestävä maankäyttö ja siirtyminen koko arvoketjun osalta uusiutuvaan energiaan ja polttoaineeseen.

Suomalaisista rakennusliikkeistä YIT on jo aiemmin ilmoittanut tavoitteekseen vähentää energiankulutukseen ja rakennusprojekteihinsa liittyviä hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. YIT aikoo raportoida omakehitteisten hankkeidensa hiilidioksidipäästöt vuodesta 2020 eteenpäin. Yhtiö vaatii myös yhteistyökumppaneiltaan ja materiaalivalmistajilta niiden tuotteiden hiilidioksidipäästöjen julkistamista. Päästöt ovat yksi kriteeri kumppaneiden ja materiaalien valinnassa.