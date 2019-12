Konevuokraukseen ennakoidaan selvää kasvua ensi vuodelle

Rakennuskonevuokrauksella on takanaan monta peräkkäistä kasvun vuotta, sillä sen määrä kasvoi yhtäjaksoisesti vuodesta 2013 vuoteen 2018. Kasvua kertyi yhteensä 25 prosenttia. Ennusteen mukaan rakennuskoneiden ja -kaluston vuokravolyymi vähenee kuitenkin tänä vuonna prosentin mutta kasvaa taas ensi vuonna 5 prosenttia. Sen sijaan vuonna 2021 vuokramarkkina pienenee jälleen vähenevän rakentamisen myötä 4 prosenttia.

Sekä rakentamisessa että rakennuskonevuokramarkkinoilla veturiksi siirtyy ensi vuonna toimitilarakentaminen, kun vuodesta 2016 vuoteen 2019 veturina on toiminut asuntorakentaminen. Toimitilarakentamisen määrä kasvaa selvästi jo tänä vuonna. Koska sen aloitukset ovat loppuvuosipainotteisia, tämä näkyy rakentamisessa ja konevuokrauksessa ensi vuonna. Keskeiset kasvusektorit ovat julkinen ja teollisuusrakentaminen.

Forecon huomauttaa kuitenkin, että tässä taloustilanteessa joidenkin hankkeiden käynnistäminen saattaa myös lykkääntyä, mikä tuo ensi vuoden toimitilarakentamisen vuokrakonekäytön kasvuun riskejä.

Korjausrakentamisen määrä jatkaa kasvuaan. Uudet energia-avustukset vauhdittavat asuntojen korjauksia. Konevuokrauksen kasvu korjausrakentamisessa jatkuu 2,5–3,5 prosentin tasolla kuluvana ja ensi vuonna. Korjausrakentamisen kasvussa merkittäviä tekijöitä ovat rakennuskannan ikääntyminen sekä rakennusten käyttötarkoitusten muutokset asunnoiksi tai hotelleiksi. Myös vuokrakoneiden käyttö kasvaa korjaamisessa, jossa tärkeä tekijä on korjaamisen painottuminen ammattimaiseen toimintaan.

Rakentamisessa käytetään aiempaa enemmän sääsuojia sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Telineiden ja suojauskaluston vuokraus kasvaa edelleen muita koneryhmiä enemmän.

Vuokraustoiminnan arvo on tänä vuonna 840 miljoonaa euroa. Rakentaminen on konevuokrauksessa ylivoimaisesti suurin (3/4) vuokrakoneiden käyttäjäsektori. Rakennuskonevuokraus muille aloille kuitenkin kasvaa. Teollisuuden kunnossapitotyöt kasvavat reippaasti ensi vuonna. Palvelualat lisäävät edelleen vuokrakoneiden käyttöä, muun muassa suurten musiikkitapahtumien järjestäminen kasvaa. Kuluttajien talous- ja työllisyystilanteen paraneminen on näkynyt ja näkyy konevuokrauksen kasvuna.