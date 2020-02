Excelin Suomen mestari heitti YIT:ssä excelit sivuun ja ryhtyi kehittämään Big datalla johtamista – yli 300 projektin tiedot analysoitu työmaainsinööreille

Projektien läpinäkyvyyden parantaminen sekä datan hyödyntäminen niiden kehittämisen tukena ovat YIT:n data- ja analytiikkayksikön johtajan, kiinteistötalouden diplomi-insinööri Mikko Kuusakosken lempiaiheita.

Rakennushankkeista tulee valtavasti tietoa, mutta vasta datan keskittämisen avulla niitä pystytään kunnolla analysoimaan ja hyödyntämään asiakaspalvelun ja tuotannon kehittämiseksi.

Excelin käytön osaamisella oli hänelle aikoinaan niin suuri merkitys, että hän osallistui ensimmäiseen aiheesta järjestettyyn Suomen mestaruuskilpailuunkin vuonna 2016. Tuloksena oli voitto. Työssään ensin kiinteistörahasto Genestassa ja sitten YIT:n projektitehtävissä excelit olivat olennainen osa päivärutiinia. Tuolloin raportointi oli käytännössä kokonaan exceleiden varassa.

Tänään hän haluaa päästä kuitenkin exceleistä ja power pointeista eroon. Herätys tapahtui, kun Kuusakoski siirtyi YIT:ssä kehitystehtäviin vuoden 2014 lopulla. Silloin hän huomasi, että jokainen projekti raportoi hieman eri tavalla. Siksi tietojen yhdistäminen ja kokonaiskuvan saaminen exceleistä oli mestarillekin työlästä. Hän joutui projekteja auditoidessaan käymään läpi jopa 16 eri järjestelmää tai exceliä yksittäisen projektin elinkaaren ajalta ja päättelemään, mitkä tiedot olivat lähimpänä oikeaa.

Projektien heikko läpinäkyvyys harmitti

Tilanne harmitti niin paljon, että kun hän kuuli, että konserniin oli kehitetty uudenlainen data-alusta kokoamaan tietoja, hän pyysi päästä mukaan, jotta voisi kertoa huolensa ja auttaa niiden ratkomisessa.

”Ensimmäinen kokemus työmaan läpinäkyvyyden haasteista työmaan ulkopuolelle tuli eräästä suuresta korjaushankkeesta ollessani vielä kiinteistörahastossa töissä. Tietoa sai omistajana aika karkealla tasolla ja työmaapalaveriin mennessä koko aika meni lähinnä muutostarpeista neuvotteluun”, hän sanoo.

”Olen siitä lähtien nähnyt arvoa työmaan läpinäkyvyyden kasvattamiselle. Siitä on tuotannolle itselleenkin hyötyä, koska työmaalla on aina monta yhteen sovitettavaa toimijaa. Allianssihankkeiden myötä sidosryhmätkin vaativat sitä aiempaa vahvemmin.”

Hänen johtamassaan YIT:n DataHubissa datasta ei ole useita versioita kuten useiden henkilöiden eri aikaa kokoamissa exceleissä ja tiedon analysoinnissa voi mennä vaikka litteratasolle toisin kuin selattaessa power pointeja. Läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, että työmaainsinööri näkee myös miten muut työmaat etenevät ja miten työmaat aiemmin ovat onnistuneet.

Data-alustan tekninen kehitys tapahtui vuosina 2015-16. Kuusakoski tuli mukaan vuonna 2017, jolloin alkoi ensin asiakasanalytiikan kehittäminen. Tänään tekemistä on laajennettu tuotannon analytiikkaan, mutta vielä ollaan Kuusakosken mukaan vasta alkutaipaleella mahdollisuuksien hyödyntämisessä. On siis edelleen matkaa siihen, että johtajan tärkein assistentti on tekoäly, joka on aamulla pureskellut edellisen päivän projektidatan tarkaksi tilannekuvaksi – vaikka yksittäisiä kokeiluja onkin jo menossa.

Kilpailijan hankkeita päästiin vertailemaan

Datan keruun kultakaivokseksi osoittautui YIT:n ja Lemminkäisen fuusio. Se avasi mahdollisuuden vertailla kahden jättiyhtiön rakennusprojekteja keskenään. Analyysi paljasti, missä asioissa toinen oli ollut parempi. Parhaat käytännöt ja prosessit voitiin sitten ottaa yhtiön yhteisiksi.

Erityisen hyödylliseksi osoittautui infraurakoiden vertailu. Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas kertoi Rakennuslehden haastattelussa, että Lemminkäiselle urakoiden katetaso oli asetettu YIT:tä alemmaksi. Yhdistyminen merkitsi katetason nostoa.

Iso hyöty on saatu myös elinkaarihankkeiden vertailussa, sillä Lemminkäinen ja YIT olivat siinä ylivoimaiset markkinajohtajat.

Tätä tulokselliseksi osoittautunutta projektien analysointia on jatkettu. YIT:n rekisterissä on kaikki vuoden 2016 jälkeen YIT:n nimissä aloitetut projektit ja osa fuusiossa siirretyistä projekteista. Tiedot niistä on viety pilveen. Kustannustietojaan käsittelevä työmaainsinööri voi nyt vertailla, onko projekti onnistunut hyvin paitsi omien tavoitteiden osalta, myös verrattuna muihin vastaaviin projekteihin. Kaverille voi kilauttaa, jos haluaa lisätietoa erinomaisen onnistumisen syistä.

Kuusakoski lähti tiimeineen tukemaan sitä, että perusprosessit ja niiden läpinäkyvyys laitetaan ensimmäiseksi kuntoon. Näitä ovat muun muassa aikataulu, kustannus, työturvallisuus, kulunvalvonta, laatu ja asiakaspalaute. Tavoitteena on, että tietoja ei syötettäisi moneen kertaan ja moneen paikkaan, vaan kerran oikeaan paikkaan syötettyihin tietoihin voi heti luottaa.

Datan keruu ja analysointi paljasti esimerkiksi työturvallisuudesta jotain muuta, kuin mitä kokemusperäinen tieto vaikutti olevan: yleisin tapaturma ei olekaan nilkan nyrjähtäminen vaan viilto sormeen. Tieto korostaa viiltosuojahanskojen käytön tärkeyttä.

Asuntogryndaus analysoitu pisimmälle

Pisimmällä ollaan nyt asuntogryndauksen analysoinnissa. Se sisältää paljon toistoa ja sitä kautta paljon analysoitavaa dataa ja hyväksi havaittujen tapojen monistamismahdollisuuksia, eli skaalautuvuutta.

Asukaspalautteesta on heti nähty esimerkiksi millaisia muutoksia asukkaat ovat halunneet asuntoihin. Tämä tieto on mennyt sitten suunnitteluun, jolloin muutostarpeet ovat vähentyneet.

”Vauhti saada palaute on äärettömän paljon nopeampaa verrattuna siihen, että ennen ne on joku kerännyt yhteen ja puolen vuoden välein kertonut keskimääräiset tulokset työmaille. Tein tämänlaista keräilyä myös itse aikoinaan. Nyt työmaa saa välittömästi oman palautteen ja pääsee heti katsomaan yhteenvetoja muiden työmaiden palautteesta.”

Asuntogryndistä kertyvien suurempien datamäärien ja käyttäjäjoukkojen käsittely luo osaamista ja käytäntöjä, joita voi soveltaa koko liiketoimintaan. Esimerkiksi tiedon katseluoikeudet määräytyvät käyttäjän roolin ja organisaation mukaan ja vain oikeat rivit näkyvät, vaikka kaikki käyttäjät lukevat samaa raporttia.

Läpimenoajat lyhyemmiksi tahdilla tai ilman

Täysin uusien työkalujen tuottaman datan keskitetystä keräämisestä ei ole ehtinyt olla vielä merkittävää hyötyä johtuen siitä, että esimerkiksi tahtituotantoon ei ole YIT:ssä vielä niin yhtenäistä toimintatapaa, että yksittäisen tahtivaiheen eroja voisi mitata yli projektien. Vasta kun piloteista muotoutuu vakioitu prosessi, alkaa datan kerääminen kertoa toiminnan laadusta, jolloin sitä voi lähteä parantamaan.

”Rakentamisen perusasioiden skaalaaminen onnistuu jo, mutta kun tulee täysin uusia asia toimialalle, kuten tahtituotanto, toimintatapa pitää ensi vakiinnuttaa, että sen yksityiskohtien mittaamisen voi skaalata yli projektien”, hän sanoo.

YIT:llä on riittävästi tekemistä perustuotannon läpimenoaikojenkin lyhentämisessä. YIT:n Performance -strategian tueksi on analysoitu dataa siitä, mitä läpimenoajat oikeasti ovat eri projekteissa. Datan voi palastella litteraperusteisesti osiin esimerkiksi maatyöt, runko, sisätyöt ja viimeistely. Tehokkaasti edenneet esivalmiste- ja tahtityömaat tietysti erottuvat jo perusmittareilla edukseen. Projektit voivat niiden pohjalta miettiä keinoja oman läpimenoaikansa parantamiseksi, kun he suunnittelevat työtapojaan.

YIT:n strategiaan nostettua ympäristövastuullisuutta on lähdetty edistämään mittaamalla työmaiden jätemääriä ja jätteen lajittelua.

”Strategiset hankkeet ohjaavat koko tiimini tekemistä, joten tärkeimmät datalähteet ympäristövastuullisuudesta on jo kerätty yhteen. Kun saamme näin selville tämän päivän tilannekuvan, on meillä käytössä mitattavat luvut, joilla voimme lähteä parantamaan toimintaamme”, Kuusakoski sanoo.

Tilannekuvaa ei saa haltuun yhdellä loikalla

Projektit ylittävän ja tarvittaessa yksittäisen projektin osa-alueisiin porautuvan tilannekuvan saaminen on yksi yritysjohdon tärkeimpiä tavoitteita.

”Se on ollut toiveena alusta alkaen, kun lähdettiin tuotantodataa analysoimaan. Siihen ei kannata hypätä kuitenkaan suoraan vaan se on huolellisen työn tulos.

Jotta uskaltaa näyttää aikatauludataa tai määrädataa, täytyy tuon datan tuottajien ensin luottaa siihen ja ottaa se käyttöön omissa prosesseissaan, joita sitten hyödynnetään tilannekuvaa muodostettaessa muille. Datan jakaminen parantaa aina datan laatua, mutta on järkevää jakaa data ensin niille henkilöille, jotka tuottavat dataa ja voivat laatuun vaikuttaa. Tämän jälkeen data on nopeasti valmis laajaan jakeluun, vaikka osana tilannekuvanäkymää ja lopulta kumppaneille ja asiakkaille asti.”

”Yleisin haaste analytiikassa on se, että yritetään hypätä suoraan esimerkiksi tilannekuvaan tekemättä jokaisen yksittäisen mittarin hahmottamisen vaatimaa pohjatyötä kunnolla. Tämä pohjatyö on aina tiivistä yhteistyötä liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa.”

Luotettavaa tietoa johdolle ja työmaille

DataHubia on lähdetty rakentamaan työmaatasolta ylöspäin. Vasta kun tieto on käytössä siellä missä sitä tuotetaan, tarjotaan sitä johtajien analysoitavaksi.

Kuusakoski sanoo olevansa Lean -ihminen, jolle luotettava data on tärkein keino jatkuvan parantamisen periaatteen viemisestä käytäntöön. Datalla voi parhaiten perustella, minkä takia jokin työkalu tai menetelmä kannattaa ottaa käyttöön tai miksi joku prosessi pitäisi muuttaa.

Hän on erityisen ylpeä siitä, että työmaainsinöörit ovat DataHubin innokkaimpia käyttäjiä. Aktiivisimmat käyttäjät käyvät katsomassa tietoja joka päivä ja useimmat viikoittain, jolloin datalla on merkitystä koko YIT:n mittakaavassa.

Läpinäkyvyyttä myös kumppaneille

Datan jakaminen kumppaneille ja asiakkaille on mahdollisuus parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä.

”Autoteollisuudessa kehitetään yhdessä kumppaneiden kanssa prosesseja paremmiksi. Sama on mahdollista rakentamisessakin. Jaamme jo tänä päivänä dataa yli työmaiden valittujen kumppaneiden kesken.”

YIT ei ole ainoa, joka kerää nyt hanketietoa kootusti pilvipalveluun. Samaa tekevät myös Väylä ja Senaatti. Kaikki ovat havainneet saman tarpeen ja toisaalta teknologian kehittyminen on Kuusakosken mukaan tehnyt asian nyt kypsäksi.

Yhteistä on myös se, että kaikilla on ajatuksia niin sanotun digitaalisen kaksosen rakentamiseksi palvelemaan kiinteistön huoltoa ja ylläpitoa. YIT muuttui uuden strategiansa mukaisesti myös kiinteistöjen omistajaksi, mikä lisäsi kiinnostusta hankkeen elinkaaren hallintaan. Elinkaaritietoa tarvitaan myös yhtiön elinkaarihankkeissa.

Kolme kysymystä

Minkä takia hyppäsit rakentajasta datan analysoijaksi?

Kun siirryin projektiroolista divisioonan toimintatapojen kehittämiseen, pääsin Lean-koulutuksiin ja Lean-hankkeisiin mukaan. Silloin olivat allianssit tulossa vahvasti ja mietittiin kokonaisuuden, eikä vain oman roolin onnistumista. Ymmärsin, että osaoptimoinnista pääsee projekteissa eroon vain sillä, että tekee kaikkien toimijoiden tekemisestä keskenään läpinäkyvää. Datan kautta voi tuoda äärimmäistä läpinäkyvyyttä.

Mitä hyötyä Big datasta on YIT:lle?

Data on viimeisiä mittakaavaetuja. Harva muu voi analysoida 300 edellistä projektia samassa laajuudessa kuin me tänä päivänä. Yritämme muuttaa YIT:n prosesseja ja johtamismalleja sellaisiksi, että projekteilla olisi paremmat onnistumisen edellytykset. Kaikki oppi edellisistä projekteista olisi hyvä olla uuden projektin käytettävissä ja tiedossa olisi myös, mistä projekteista kannattaa hakea esimerkkiä. Projektin alussa voidaan selvittää esimerkiksi, että onko heidän suunnitelmansa tehokas vai ei. Asiakas- ja markkinaymmärryksessä olemme vielä projektianalytiikkaakin pidemmällä.

Mikä on jo muuttunut?

Eräs kokenut yksikönjohtajamme tiivisti viime joulukuussa asian hyvin: ennen piti miettiä mistä voi kerätä uuteen hankkeeseen oikeanlaista ja luotettavaa vertailutietoa. Nykyään jokaisen projektin tulee varmistaa, että sen tuottamat tiedot ovat oikeanlaisia ja luotettavia myös muiden käyttöön, sekä projektin aikana että sen jälkeen.