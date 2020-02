Suomi-rata ja Tunnin juna saavat hankeyhtiönsä

Valtio ja kunnat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista. Molemmille hankkeille haetaan EU:n CEF-rahoitustukea (CEF, Connecting Europe Facility).

Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä on raidehankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

”Olen erittäin tyytyväinen siitä, että näiden hankkeiden suunnittelu päästään nyt aloittamaan ja näin moni kunta on sitoutunut hankkeisiin. Sopu mahdollistaa myös sen, että voimme hakea hankkeisiin EU:lta tukea jo helmikuun lopulla päättyvässä haussa”, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka tiedotteessa.

Viimeiset päätökset huhtikuussa

Osakassopimusten lopullinen hyväksyminen ja hankeyhtiöiden perustaminen edellyttävät vielä valtion, kuntien ja Finavian päätöksiä. Valtion osalta asiaa käsitellään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa maaliskuussa 2020. Kuntien osalta päätöksenteko tapahtuu helmi-huhtikuussa 2020.

Hankeyhtiöissä on mukana yhteensä 25 kaupunkia ja kuntaa. Suomi-radan suunnittelukustannuksiksi on arvioitu 150 miljoonaa euroa. Turun tunnin junan jäljellä olevat, hankeyhtiön vastuulla olevan suunnittelun kustannukset on arvioitu noin 75 miljoonaksi euroksi. Tästä Espoo-Salo-oikoradan suunnittelukustannukset ovat noin 60 miljoonaa euroa ja Salo-Turku-kaksoisraiteen noin 15 miljoonaa euroa.

Kustannuksista 51 prosenttia on valtion osuutta, loput jakaantuvat radanvarsikuntien ja kaupunkien kesken.

Suomi-radan rakennuskustannuksiksi on arvioitu n. 4,6-5,75 miljardia euroa, riippuen jatkoyhteydeksi valittavasta vaihtoehdosta. Turun tunnin junalle vastaava arvio on noin 2,76 miljardia euroa.