Suvic sai Vaalankankaan tuulipuiston infraurakan

Oululainen Suvic oy vastaa Vaalaan rakentuvan Metsälamminkankaan tuulipuiston infratöistä. Kyseessä on Suomen kolmanneksi suurin tuulipuisto, joka koostuu 24 voimalasta. Tuulipuiston rakennuttajana toimii OX2.

Suvic vastaa Pohjois-Pohjanmaalle rakentuvan tuulipuiston maanrakennustyöt, perustukset ja puiston sisäisen kaapeloinnin.

Vaalan tuulipuisto on yhtiön toinen merkittävä Pohjois-Suomeen sijoittuva urakka lyhyen ajan sisällä, sillä tammikuun lopussa TuuliWatti valitsi sen infraurakoijaksi Simon Sarvisuon tuulipuistoon. Uusiutuvaan energiaan liittyvien rakennushankkeiden myötä yritys on vahvassa kasvussa. Vuonna 2017 perustetun yrityksen liikevaihtoennuste on tälle vuodelle yli 30 miljoonaa euroa.

Suvic aloittaa työt Vaalassa huhtikuussa 2020 ja ne valmistuvat pääosin kevään 2021 aikana. OX2 toimittaa tuulipuiston sen ostajalle Lundin Petroleumille avaimet käteen -projektina joulukuussa 2021. Puiston vuosittainen energiantuotanto on noin 400 gigawattituntia.