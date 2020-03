Cramo-konsernin toimitusjohtaja ja kaksi muuta johtajaa jättävät yhtiön

Myös konsernin talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen sekä yrityskaupoista ja yrityksen kehitystoiminnoista vastaava johtaja Mika Kouhi ovat molemmat ilmoittaneet irtisanoutumisestaan.

Gustafsson on toiminut Cramo-konsernin toimitusjohtajana vuoden 2016 alusta lähtien. Hän jää yhtiön palvelukseen elokuun alkuun saakka siirtymävaiheen sujuvoittamiseksi.

”On ollut etuoikeus johtaa tätä organisaatiota. Kun Cramo on nyt aloittamassa uutta lukua osana Boels-organisaatiota, ilmoitettu omistajamuutos tuntuu luonnolliselta hetkeltä minulle lähteä yrityksestä”, Gustafsson sanoo tiedotteessa.

”Olen kiitollinen Leifin panoksesta yhdistetyn Boels–Cramo-organisaation luomisessa. Ymmärrän kuitenkin hänen päätöksensä astua sivuun ja etsiä uusia haasteita”, Boels–Cramo-konsernin toimitusjohtaja Pierre Boels sanoo.

Hollantilainen konevuokraamo Boels teki ostotarjouksen Cramosta marraskuussa ja saatuaan sittemmin hankittua omistukseensa jo yli 90 prosenttia Cramon osakkeista, tästä tuli osa Boels-konsernia.

Uusi Boels­–Cramo-organisaatio jaetaan kahteen pääliiketoiminta-alueeseen: Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Eurooppaan. Jako toteutetaan heti, kun se on sallittua ja käytännössä mahdollista. Keski-Eurooppa toimii Boelsin brändin alla johtajanaan Pierre Boels. Pohjois-Euroopan toiminnot jatkuvat Cramo-brändin alla johtajanaan Martin Holmgren, joka on tällä hetkellä Cramon kalustonhallinnan johtaja. Holmgren aloittaa uudessa roolissaan välittömästi. Hän tuli Cramon palvelukseen vuonna 2003 ja on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2009. Hän on johtanut ja toteuttanut useita konsernin sijoituksia ja strategiamuutoksia.

”Tulevaisuudessa haluamme jatkaa hyvässä vauhdissa, johon olemme päässeet integraatioprosessissamme. Tavoitteemme pysyvät samoina: haluamme luoda arvoa ja tuottaa palveluita asiakkaillemme. Luotan Martinin kykyyn johtaa Pohjois-Euroopan organisaatiota. Hänen pitkä kokemuksensa alalta on erittäin arvokasta nykyisessä markkinatilanteessa”, Pierre Boels sanoo.

Rumpunen jatkaa elokuun alkuun, Kouhi huhtikuun puoliväliin

Aku Rumpunen on ollut Cramo-konsernin talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2016. Hän on ollut konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, jolloin hän toimi Group Business Control -toiminnon johtajana. Hän jättää yrityksen omasta aloitteestaan mutta jatkaa roolissaan elokuun alkuun saakka. Näin varmistetaan taloudellinen integraatio Boels Rentalin kanssa ja sujuvoitetaan Cramon osakkeiden poistamista Helsingin pörssistä.

Ville Halttunen on nimitetty Cramo-konsernin uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi tästä päivästä lähtien. Hän on ollut Cramon palveluksessa vuodesta 2008 ja vastannut viimeksi yhtiön Business Control -toiminnosta.

Mika Kouhi on ollut Cramon palveluksessa vuodesta 2013 ja konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018. Myös hän on päättänyt jättää yhtiön omasta aloitteestaan mutta jatkaa roolissaan huhtikuun puoleen väliin saakka auttaakseen alkuun integraatioprosessin Boels Rentalsin kanssa.