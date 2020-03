Ilpo Kokkila jättää SRV:n hallituksen – aikoo olla jatkossa ”aktiivinen omistaja”

Rakennuskonserni SRV:n uudeksi puheenjohtajaksi on ehdolla Pohjola Vakuutuksen ja Vapon entinen toimitusjohtaja, nykyään Carunan toimitusjohtajana toimiva Tomi Yli-Kyyny. Yli-Kyyny on toiminut SRV:n hallituksessa vuodesta 2019.

SRV:n hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Minna Alitalo, Olli-Pekka Kallasvuo, Timo Kokkila ja Tomi Yli-Kyyny ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan muun muassa Destian ja YIT:n entinen toimitusjohtaja Hannu Leinonen sekä yritysjohdon valmentaja, aiemmin Koneella johtajana työskennellyt Heikki Leppänen.

Kokkila taustoittaa puheenjohtajan vaihdosta lähettämässään tiedotteessa.

”Syksy on ollut SRV:ssä merkittävien uudistusten aikaa. Niiden perustana on ollut SRV:n vahva perusorganisaatio ja terve työkanta. Redi-projektin tappiot on paikattu ja talous palaa normaaliin tasoon. Yhtiön ylin johto on uudistunut ja Saku Sipola on aloittanut toimitusjohtajana todella tarmokkaasti”, Kokkila kirjoittaa.

Hänen mukaansa nyt on oikea hetki myös hallituksen uudistumiselle ja puheenjohtajan vaihdokselle. Omaa tulevaisuuttaan Kokkila kuvaa sanoilla ”aktiivinen omistaja”.

Hän on toiminut SRV:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1987 lähtien.