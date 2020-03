Ministeriö haluaa lisää asuntoja ikääntyneille

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022.

Ministeriön tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan asumisen muutoksia ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi.

”Maamme väestö vanhenee nopeasti, ja ikääntyneille sopivia, esteettömiä ja turvallisia asuntoja tarvitaan huomattavasti lisää. Myös ikääntyneiden yhteisöllisyyden edistäminen asuinalueilla ja asumisessa on tärkeää, sillä näin vähennetään yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Ratkaisuja tulee löytää nyt, hyvissä ajoin tulevaa ennakoiden,” sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ennusteiden mukaan vuonna 2040 yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Kaikkein vanhimpien määrä kasvaa nopeimmin. Yli 85-vuotiaiden määrään arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan 20 vuoden aikana.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 500 000 esteetöntä asuntoa, mikä vastaa 15 prosenttia asuntokannasta. Yhä useampi ikääntynyt asuu tulevaisuudessa yksin, mikä lisää yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Esteettömiä asuntoja ja ikäystävällisiä asuinalueita

Ikääntyneiden asumistarpeet ja -toiveet ovat erilaisia, joten tarvitaan monenlaisia toimia nykyisen asuntokannan korjaamisesta uudenlaisten asumisratkaisujen luomiseen sekä asuinalueiden kehittämiseen.

Ohjelmassa avustetaan kuntien kehittämishankkeita. Niillä tuetaan ikääntyneiden kansalaisten sekä kuntien varautumista tuleviin asumisen tarpeisiin, edistetään asuntokannan korjaamista, luodaan uudenlaisia yhteisöllisempiä asumisratkaisuja sekä kehitetään asuinalueita ikäystävällisemmiksi. Kunnille suunnattu rahoitushaku avautuu myöhemmin keväällä.

Valtio avustaa iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaamista esteettömiksi. Ohjelmassa näiden korjaus- ja esteettömyysavustusten käyttöä edistetään hakuprosessia ja siihen liittyvää neuvontaa tehostamalla.

Lisäksi tuetaan paikallisten hissityöryhmien toimintaa. Vuosina 2020-2022 korjausavustuksiin on myönnettävissä 92 miljoonaa euroa, erityisryhmien investointiavustuksesta noin 130 miljoonaa euroa on käytettävissä ikääntyneiden asumishankkeisiin sekä ARA-vuokratalojen korjaamiseen ikääntyneille sopiviksi on varattu 25 miljoonaa euroa.

Ympäristöministeriö toteuttaa ohjelmaa yhdessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn, kuntien, kuntayhtymien, Kuntaliiton sekä eläkeläis-, vanhus-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen kanssa. Toimenpideohjelma on osa tulevaa poikkihallinnollista Ikäohjelmaa.