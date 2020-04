LVI-urakoitsijat: Nyt olisi hyvä aika tehdä huollot suljetuissa kiinteistöissä

Menossa oleva koronaepidemia aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Talotekniikkaurakoitsijat ovat huolissaan koronan vuoksi huoltamatta jäävista talotekniikkajärjestelmistä, jotka voivat aiheuttaa sisäilman laadulle ongelmia.

”LVI-alan yrityksissä on pantu merkille, että huoltotöiden tilaukset ovat loppuneet lähes kuin seinään törmäten. Vain välitöntä korjausta vaativat asiat, kuten vesivuodot hoidetaan”, LVI-asiantuntija Marko Kempas LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä kertoo.

Moni järjestelmä pitää huoltaa säännöllisesti, jotta se toimii esimerkiksi energiatehokkaasti. Tällä hetkellä huoltokapasiteettia on hyvin tarjolla ja aikatauluista on helppo sopia. Talotekniikkaurakoitsijoiden mukaan nyt olisi hyvä tilaisuus tehdä LVI-järjestelmien huoltotöitä esimerkiksi kouluissa, kirjastoissa ja uimahalleissa. Myös yksityisellä puolella on runsaasti erilaisia toimitiloja suljettuna koronan takia.

”Ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät vaativat huoltotoimenpiteitä, jotka häiritsevät tilojen normaalia käyttöä. Juuri nyt, kun kiinteistöissä ei ole toimintaa, huollot häiritsevät vähiten. Samoin nyt, kun ravintolat ovat suljettuina, on loistava tilaisuus puhdistuttaa keittiöiden rasvakanavistot”, Kempas jatkaa.

Huoltojen laiminlyömisellä on sisäilman laadun heikkenemisen lisäksi suuri vaikutus järjestelmien energiatehokkuuteen ja niiden käyttökustannuksiin. Myös LVI-järjestelmien säätämiseen ja käyttöaikoihin liittyviä töitä on helppo tehdä juuri nyt. Näillä toimenpiteillä kiinteistön omistaja voi saada hyötyjä, jotka jatkuvat vielä kauan koronan kukistamisen jälkeenkin.