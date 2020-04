Pohjola Rakennus kiri pronssille EPSI-ratingissa

Kuluttajien tyytyväisyys uudisasuntoihin on laskenut viime vuodesta hienoisesti, käy ilmi Rakennusteollisuus RT:n Epsi Ratingiltä tilaamasta tutkimuksesta.

Koko toimialan asiakastyytyväisyys on tänä vuonna 77,7 indeksipistettä, kun viime vuonna se oli 78,8. Tulos on silti edelleen hyvä ja menee edelle Ruotsia, jossa uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on 70,8.

Indeksin asteikko on 0–100, jossa 75 tarkoittaa erittäin hyvää, 60–75 tyytyväistä ja 0–60 tyytymätöntä.

”Suomessa uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on parempi kuin millään muulla toimialalla Pohjoismaissa”, sanoo johtaja Merja Vuoripuro Rakennusteollisuus RT:stä.

Hän pitää myönteisenä sitä, että alan asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla, vaikka asuntorakentamisen tuotanto on käynyt kuumana viime vuodet.

”Yleinen epäluulo on, että virheet yleistyvät ja aletaan hosua eikä homma pysy hanskassa, mutta tulokset puhuvat ihan toista.”

Vuoripuron mukaan tuloksiin ei vaikuta se, millä summalla yksittäinen rakennusyhtiö on osallistunut tutkimuksen rahoitukseen.

”Jokainen osallistuja maksaa saman summan, ja se on varsin kohtuullinen, jos sitä vertaa tutkimuksiin, joita kaupallisesti toimivat tutkimuslaitokset tekevät.”

Kärkikolmikolla laatu, hinta ja imago kunnossa

Ensimmäistä sijaa pitää kolmatta vuotta peräkkäin rakennusyhtiö Peab, toisena tulee YIT ja kolmantena on Pohjola Rakennus. Kärkikolmikkoa yhdistää asiakastyytyväisyydessä imago, palvelun laatu ja rahalle saatava vastine.

Skanska on tippunut kolmen kärjestä neljänneksi, ja SRV on sukeltanut neljänneltä sijalta hännänhuipuksi. Niiden lisäksi alle toimialan keskiarvon jäävät Bonava ja Lujatalo.

Pohjola Rakennus jätti tutkimukseen väliin viime vuonna, ja edellisvuonna se oli listan viimeinen. Sen jälkeen on tapahtunut iso muutos: yhtiön asiakkaat ovat tyytyväisiä erityisesti aikataulujen pitävyyteen, virheettömyyteen ja palvelun laatuun.