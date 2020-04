Kohtuuttomien maksuehtojen laajuus ja siitä seuraavan ahdingon määrä yllätti talotekniikka-alan edunvalvojat.

Peräti 40 prosenttia talotekniikka-alan urakoitsijoista vastasi myöntävästi kysymykseen siitä, onko yritykselle aiheutunut taloudellista haittaa rakennusyhtiöiden hitaasta tai myöhäisestä laskujen maksamisesta.

Osa urakoitsijoista elää kyselyn mukaan siis kassavirta-ahdingossa ja he kärsivät jatkuvasti epävarmuudesta tuleeko rahaa vai ei.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL toteuttivat jäsenistönsä keskuudessa maksuaikoja koskevan kyselyn maalis-huhtikuun vaihteessa saadakseen selkeän tilannekuvan. Kyselyyn vastasi yhteensä 364 yritystä, joista lähes 40 prosenttia oli kotoisin Uudeltamaalta.

Tilanne ei ole uusi. Kumpikin järjestö on saanut jäsenistöiltään huolestuneita viestejä siitä, kuinka kohtuuttoman pitkiksi venyneet maksuajat aiheuttavat maksuvaikeuksia ja niistä seuraten monia vakavia ongelmia toimintaan.

”Kyselymme tulokset ovat aikaisemmin saatujen yksittäisten palautteiden kanssa linjassa, mutta kohtuuttomien maksuehtojen laajuus ja siitä seuraavan ahdingon määrä yllätti”, LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen kertoo.

Suurten urakoitsijoiden rahoittajina pienet yritykset

Kummankin järjestön tiedotteen mukaan asetelma, jossa vahvempi kyykyttää heikompaa, on monille tuttu koulukiusaamisesta. Liike-elämässäkin löytyy vastineita tälle ilmiölle esimerkiksi silloin, kun rakennuttajatahot viivästyttävät tahallisesti aliurakoitsijoille maksamista.

”Tuntuu, että suuret rakennusyhtiöt pitävät pieniä aliurakoitsijoita pankkeinaan”, kyselyyn vastannut urakoitsija kertoo.

”Käytetään isoa kokoa ja markkina-asemaa hyväksi heikentäen maksuehtoja. Jos et suostu, niin annetaan ymmärtää, että töiden tekeminen tilaajalle loppuu”, kyselyn avoimessa kommentissa kerrotaan.

Taloudellisista haitoista keskeisimmäksi nousi omien ostolaskujen maksamisen vaikeutuminen ja yleisesti ottaen kassan hallinnan ongelmat, jotka vaativat erikoisjärjestelyjä.

”Liian monet vastaajat kertovat joutuneensa turvautumaan venyneiden maksuaikojen takia ulkopuoliseen rahoitukseen vain siksi, että sopimuskumppani käyttää törkeästi vahvemman asemaa hyväkseen. Avoimista vastauksista huokuu vastuuttoman epäoikeudenmukaisuuden aikaansaama hätä ja stressi, sähkö- ja teleurakoitsijoita edustavan STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen kertoo.

Teollisuudessa jopa 90 päivän maksuaikoja

Pidentyneiden maksuaikojen pääsyylliseksi nimetään 80 prosentin vastausosuudella suuret rakennusyritykset. Urakoitsijoille maksamisessa hidastelevat kuitenkin pienemmätkin rakennusyritykset (25 %), julkishallinto sekä usein myös teollisuusyritykset, jotka vaativat jopa 90 päivän maksuaikoja.

”Missään tilanteessa urakoitsijalle ei pitäisi tarjota maksuehtoa, joka ylittää lakisääteiset maksuajat. Vastaajien joukossa on urakoitsijoita, jotka kertovat yksiselitteisesti kieltäytyvänsä urakasta, jos tilaaja ehdottaa 14 tai 30 päivää pidempää maksuaikaa. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa olla ottamatta työtä, vaikka sitten joutuvatkin itse taloudellisiin vaikeuksiin”, LVI-TU:n Hokkanen sanoo.

Laissa kaupallisten sopimusten maksuehdoista viidennessä pykälässä todetaan, että jos velallinen on hankintayksikkö, maksuaika saa olla enintään 30 päivää tai enintään 60 päivää, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Jos taas velallinen on elinkeinonharjoittaja, maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu.