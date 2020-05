KKV esittää massiivisia mätkyjä IKH:lle – pakotti jälleenmyyjät samaan hintaruotuun

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää markkinaoikeudelle, että se määräisi 9 miljoonan euron seuraamusmaksun Isojoen Konehalli Oy:lle (IKH) kielletystä määrähinnoittelusta.

Lisäksi KKV määrää yhtiön lopettamaan tuotteiden vähimmäishinnan määräämisen jälleenmyyjilleen ja kiinteästä jälleenmyyntihinnasta sopimisen IKH-verkkokaupassa. Kielletty määrähinnoittelu on koskenut IKH:n tuotteiden myyntiä koko Suomen alueella. Rikkomus on alkanut vuonna 2010 ja jatkuu KKV:n mukaan tietyiltä osin edelleen.

IKH on maahantuonti- ja rautakauppayritys, joka myy tuotteita suoraan kuluttajille ja jälleenmyyjille. IKH:lla on myymilleen tuotteille suositushinnat, joita se KKV:n mukaan on painostanut jälleenmyyjiensä noudattamaan. Samalla se on estänyt jälleenmyyjien välisen hintakilpailun ja nostanut asiakkaille myytävien tuotteiden hintoja.

Mikäli jälleenmyyjä ei ole noudattanut vaadittua hintatasoa, IKH on KKV:n mukaan poistanut yritykseltä alennuksia, kieltänyt IKH-tavaramerkin käytön, keskeyttänyt toimituksia ja jopa irtisanonut myyntiyhteistyösopimuksen.

IKH-verkkokauppaan erillisellä sopimuksella liittyneet jälleenmyyjät ovat sopineet noudattavansa kiinteitä yhtenäisiä jälleenmyyntihintoja myös IKH:n ylläpitämässä verkkokaupassa.

”Jälleenmyyjien on voitava päättää itse hinnoittelustaan. Vaikka puhuttaisiin suositushinnoista, on kyseessä kielletty ja haitallinen kilpailunrajoitus, jos jälleenmyyjiä todellisuudessa painostetaan noudattamaan vähimmäishintoja. Tällainen toiminta estää jälleenmyyjien välisen hintakilpailun ja nostaa kuluttajien tuotteista maksamia hintoja”, KKV:n ylijohtaja Timo Mattila toteaa.

Viraston päätös kieltää IKH:ta jatkamasta kiellettyä määrähinnoittelua on voimassa 20. toukokuuta lähtien. Esitys seuraamusmaksusta on annettu samalla markkinaoikeudelle.