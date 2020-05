Redin tornitalon asunnot ovat menneet huonosti kaupaksi – myymättä on lähes kaksi kolmasosaa

Asunnoista on myymättä lähes kaksi kolmasosaa, vaikka kohteen rakentamisen alkamisesta tulee kesällä jo puolitoista vuotta.

Kauppalehti uutisoi huhtikuun lopulla, että osa asukkaista arvostelee Kalasataman Redin ensimmäisen tornitalon, Majakan, laatua. Samassa jutussa tornitaloja gryndaavan SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola kehui, että toisen tornitalon Loiston asunnot ovat menneet hyvin kaupaksi.

”Loiston asuntojen myyminen edistyi alkuvuonna oikein hyvin. Kauppoja on tehty myös huhtikuussa”, SRV:n Sipola totesi Kauppalehdessä.

Loiston asuntojen varaustilanne kuitenkin kertoo, että asunnot eivät ole menneet hyvin kaupaksi. SRV:n verrosivujen mukaan tornitalon yhteensä 249 asunnosta on myyty vain 86.

Asunnoista on vapaana 120. Yhdessä asunnossa on varaus, ja 42 asuntoa on varattu alustavasti.

Uuden asunnon varauksen voi peruuttaa ilman kuluja. SRV:n asunnoissa varausmaksu on 2000 euroa ja se palautetaan, ellei kauppoja tehdä.

Loiston rakentaminen aloitettiin vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa. Kun yhtiö tiedotti helmikuussa 2019 Loiston asuntojen myynnin alkamisesta, varausasteeksi kerrottiin yli 50 prosenttia. Eli varausaste oli silloin reilusti isompi kuin mitä asunnoista on tehty kauppoja tähän mennessä.

Loiston asuntokauppa näyttää käyneen nihkeästi alusta saakka. Rakennuslehti kirjoitti asiasta vajaa vuosi sitten 19.6.2019. Silloin asunnoista oli myyty yhtiön verkkosivujen mukaan vain 32 (13 prosenttia asunnoista). Lisäksi 17 asunnosta oli kirjallinen varaus ja alustava, suullinen varaus oli 42 asunnosta.

Kun asuntoja on myyty nyt 86, on viime kesäkuun jälkeen myyty 54 asuntoa. Se ei ole paljon 11 kuukaudessa.

Loisto valmistuu syksyllä 2021.

Kalasataman ensimmäisessä tornitalossa Redin Majakassa on myymättä seitsemän asuntoa. Lukumäärä on sama kuin viime kesäkuussa. Alustava varaus on kahdessa asunnossa.

Neliöhinta lähes 15000 euroa

Luonnollisesti Loiston asuntojen korkeat hinnat vakuttavat asuntokaupan nihkeyteen. Kuuden kerros on alin, mistä asuntoja on myynnissä. Sieltä 67,5 neliön kolmion neliöhinta on reilut 7500 euroa.

10.kerroksen 50,5 nliön huoneistossa neliöhinta on 8245 euroa.

Mutta eikö tornitalossa pitäisi asua ylhäällä? 32. kerroksen 62 neliön asunto maksaa 927677 euroa. Neliötä kohti se tekee 14962 euroa.

SRV aikoo rakentaa Kalasatamaan yhteensä kahdeksan tornitaloa. Viime maaliskuussa tiedotettiin, että SRV myi Kalasataman kolmannen tornitalon Kojamolle vuokra-asunnoiksi.

Kauppa kertonee SRV:n talousvaikeuksien lisäksi myös asuntokaupan nihkeydestä tornitaloissa.