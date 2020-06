YIT:lle suuri aluekehityshanke Jyväskylään

Kehityshanke sijaitsee Tourulassa ja on kooltaan noin 1,5 hehtaaria. Kilpailuehdotuksen nimi oli Pajala.

Voittajaehdotus perustuu kantakaupunkimaisiin hybridikortteleihin, joihin sijoittuu muuntojoustavasti toimisto- ja palvelutyöpaikkoja sekä vuokra- ja omistusasumista viher-, piha- ja pysäköintiratkaisuineen.

Ensimmäisen rakennusvaiheen on tarkoitus käynnistyä voimassa olevan asemakaavan mukaiselle liike- ja toimistorakentamisen tontille jo tänä vuonna. Tavoitteena on, että uusi asemakaavaehdotus on hyväksymiskäsittelyssä vuoden 2020 aikana. Mikäli se saa lainvoiman, alueen toteuttaminen jatkuu vuonna 2021.

Pajala sijaitsee Kivääritehtaankadun eteläpuolella, keskeisellä paikalla erityisesti Jyväskylään idästä saapuville. Se yhdistää Kankaan ja Tourulan kaupunginosat yhdeksi kokonaisuudeksi keskustan kanssa.

”Toteutuessaan suunnitelma luo Jyväskylään uudenlaista yhteisöllistä kaupunkitilaa, jossa yhdistyvät resurssiviisaasti työpaikat, asuminen ja piha-alueet”, tuomariston puheenjohtaja, kaupunginarkkitehti Leila Strömberg Jyväskylän kaupungilta kertoo.

Pajalan konseptin vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi nostettiin sen sijoittuminen Kivääritehtaan valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön.

”Viihtyisä kantakaupunkimaisuus syntyy arkkitehtuurin variaatiosta ja sekä historian että tulevien tarpeiden huomioivista erilaisista tilallisista kerrostumista. Korkeampien rakennusten lomaan sijoitetuilla, tehdasarkkitehtuurista ilmeensä saavilla kaksikerroksisilla ”pajarakennuksilla” on kokoaan suurempi merkitys yhteisinä harrastehuoneina sekä työ- ja liiketiloina”, alueen pääsuunnittelija, arkkitehti Tero Wéman Arkkitehtipalvelusta kertoo.

Pajala on suunniteltu mahdollisimman resurssiviisaaksi ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kannalta. Rakentamista rytmittävät pihat sekä liikuntapaikka ja leikkialue, joita suojaavat liikenteen hälyltä muurimaiset rakennukset.

Erityistä huomiota kiinnitetään hulevesien käsittelyyn syntypaikallaan vihreän infran keinoin, joka osaltaan lisää viihtyisyyttä esimerkiksi sadepuutarhan ja puistojen avulla.

”Pajala yhdistää modernilla tavalla historian ja uudisrakentamisen. Asuminen ja toimistotilat ovat sopivassa suhteessa luodakseen alueesta eläväisen aamusta iltaan. On hienoa huomata, että Tourulankulma kiinnostaa myös työpaikkarakentamisen alueena”, toimitusjohtaja Seija Takanen Jykiasta kertoo.

Historiasta muistuttaa 1920-luvulla rakennettu ja suojeltu kivääritehtaan johtajan asuinrakennus, jonka ympärille muodostuu yhteisöllinen Pajapuisto. Hahlon historiallinen katulinjaus säilytetään, ja se toimii turvallisena ja suojaisana kevyen liikenteen väylänä ydinkeskustan ja Pajalan välillä. Muutenkin alueella korostuvat erityisesti jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä edistävät liikenneratkaisut, jotka mahdollistavat autovapaan elämäntavan.

”Alueelle on sen loistavan sijainnin ansiosta helppo saapua kaikilla kulkuvälineillä kaikista suunnista, ja myös matkan jatkaminen omalla tai vaihtoehtoisella kulkuneuvolla on helppoa”, liikennesuunnittelun asiantuntija Mikko Suhonen Swecolta sanoo.

”On hienoa olla mukana Jyväskylän kaupungin kehityksessä. Tourulankulman kehittäminen luo yhtenäisen kokonaisuuden Kankaan ja keskustan välille, mikä osaltaan lisää alueen vetovoimaa. Tourulaan rakentuu uusi Jyväskylän maamerkki”, Marjaana Nissilä-Ryytty YIT:ltä kertoo.