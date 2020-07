GRK Infra uusii Tarvon risteyssillan Turunväylällä – vanhan sillan purkutyöt alkavat viikonloppuna

Turunväylän (valtatie 1) Kehä I:n ylittävä Tarvon risteyssilta uusitaan. Vanhan sillan purkaminen vaatii Turunväylän sulkemista liikenteeltä sillan kohdalta purkutöiden ajaksi ja liikenteen ohjaamista tilapäisille kiertoreiteille 24.–27. heinäkuuta.

Tarvon risteyssilta -hankkeessa uusitaan moottoriajoneuvoliikenteen silta, joka ylittää Turunväylän Kehä I:n kohdalla. Purettava silta on valmistunut vuonna 1960 ja se on yksi ensimmäisistä Suomessa toteutetuista jännitetyistä silloista.

Purkutyöt kestävät kokonaisuudessaan viikon ajan. Siltahankkeen urakoitsijana on GRK Infra oy.

Purettava silta poistuu Kehä I:n lännen suuntaan kulkevan liikenteen käytöstä maanantai-iltana 20. heinäkuuta. Liikenne ohjataan Leppävaaran suunnasta tulevalle ramppisillalle koko siltaurakan keston ajan eli ensi kesään saakka Rakennustyöt eivät Väyläviraston mukaan vaikuta Kehä I:n idän suunnan liikenteeseen.