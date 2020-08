Business Finland myönsi suuren rahoituspotin sisäilmaa tutkivaan koronahankkeeseen

Viruksen käyttäytymistä ja leviämistä pisaratartuntana, aerosolina tai pinnoilta tutkitaan laajasti niin lääketieteen kuin virtaustekniikan, aerosolifysiikan kuin talotekniikan aloilla.

”SARS-CoV-2 koronaviruksen leviämisellä on maailmanlaajuiset vaikutukset. Viruksen käyttäytymisestä ja leviämisestä sisäilman olosuhteissa on vielä suhteellisen vähän tietoa. Sisäilman olosuhteiden ja ihmisten terveyden ja turvallisuuden takaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä on äärettömän tärkeää covid-19 taudin leviämisen estämiseksi”, hankkeen johtaja Piia Sormunen Tampereen yliopistosta kertoo.

Sormunen aloitti yliopiston Rakennustekniikan yksikössä talotekniikan teollisuusprofessorina toukokuussa.

Pintojen kestävyys koetuksella

Tämän hetkisen tiedon mukaan koronavirus leviää pääasiassa ilmavirtausten mukana huoneilmassa. Esimerkiksi yskäisyn aiheuttama aerosolipilvi voi leijailla huonetilassa hengityskorkeudella pitkään.

”On myös oletettavaa, että virus voi levitä ilmanvaihtojärjestelmän kautta huonetilasta toiseen. SARS-CoV-2 virus voi säilyä infektiivisenä (tartuttavana) pinnoilla useita vuorokausia riippuen pintamateriaalista. Vastikään julkaistussa tutkimuksessa infektiivistä virusta löydettiin 72 tunnin jälkeen muovipinnoilla ja 48 tunnin jälkeen teräspinnoilla. Kuparipinnalla infektiivistä virusta ei löytynyt 4 tunnin jälkeen.”

Sormusen mukaan pintoja pitäisi desinfioida toistuvasti esimerkiksi liuotinpohjaisilla tai hapettavilla desinfiointiaineilla. Se taas aiheuttaa ongelmia, sillä useampia pintoja ei ole suunniteltu kestämään toistuvaa voimakasta kemikaalialtistusta. Lisäksi puhdistusten välissä on pitkiä aikoja, jolloin pinta voi olla likaantunut uudelleen mikrobeista.

Viruksen leviämisen hillitseminen pinnoilta ja ilmateitse vaatii laajan kokonaisuuden käsittelyä. On tunnettava viruksen käyttäytyminen ilmassa ja pinnoilla, rakennuksen talotekniikan toteutus, ihmisten

ihmisten käyttäytyminen eri toimintaympäristöissä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden mahdollisuudet.

Heikot tieteelliset perusteet

Teknologiayritykset ympäri maailmaa kehittävät kiivaalla tahdilla ratkaisuja viruksen leviämisen estämiseksi sekä turvallisen sisäympäristön takaamiseksi. Tutkimustietoa niin viruksen käyttäytymisestä sisäilmaolosuhteissa kuin teknologisista ratkaisuista tähän liittyen syntyy nopealla tahdilla runsaasti.

Tutkimustulosten tieteelliset perusteet voivat kuitenkin olla osin heikkoja ja tulokset eivät ole suoraan siirrettävissä teknologiayritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan ja sitä kautta eri toimintaympäristöihin.

”Licence to Breath -hankkeemme (L2B) avulla pyritään kiihdyttämään tiedon ja kokemusten hyödyntämistä yritysten liiketoimintaan sekä pandemian taltuttamiseksi. Lisäksi pyritään ennakoimaan mahdollisia uusia pandemiariskejä ja pienentämään riskejä oikealla varautumisella.”

Suomalaiset teknologiayritykset sekä rakennus- ja kiinteistöalan toimijat tarvitsevat ajan tasalla olevaa tieteellisesti arvioitua tutkimustietoa, jota he voivat hyödyntää ketterästi tuotteiden ja palvelujen kehityksessä. Sormusen mukaan hanke vastaa tähän tarpeeseen välittömästi.

”Toisaalta yritykset tunnistavat tutkimuskysymyksiä, joiden tuloksia ne voivat hyödyntää tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Jotta pystymme löytämään tehokkaat tekniset- ja ei-tekniset -ratkaisut viruksen leviämisen estämiseksi, tarvitsemme poikkitieteellistä lähestymistä ja yritysyhteistyötä. On tärkeää yhdistää lääke- ja biotieteelliset tulokset talotekniikan ja kiinteistöalan tutkimukseen, jotta voimme luoda uusia ja innovatiivisia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja viruksen leviämisen estämiseksi ja tukahduttamiseksi globaalisti.”

Yhteistoiminnallisen hankkeen hyödyntämispotentiaali on vahvassa poikkitieteellisyydessä. Se tuo yhteen lääketieteen, biotieteiden, virtaustekniikan, aerosolifysiikan, talotekniikan ja kiinteistöalan asiantuntijat Tampereen korkeakouluyhteisöstä sekä eri alojen yritykset, jotta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja virusten leviämisen estämiseksi rakennuksissa.

”L2B-hanke tarkastelee koronavirustutkimusta ja teknologian kehitystä kokonaisuutena. Se tunnistaa riippuvuudet ja vaikuttavuudet terveen ja turvallisen sisäympäristön tuottamisessa ja sen varmistamisessa.”

Sormunen uskoo, että L2B-hankkeen tuottama tieto tekee mahdolliseksi uusien ja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehityksen sekä yritysten kilpailukyvyn parantamisen kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

”Suomi on tunnettu vankasta sisäympäristöosaamisesta. Pandemian tuomien haasteiden voittamisessa monialaisen osaamisen yhdistäminen on avainasemassa.”

Mukana jo nyt 24 yritystä

Projektissa käytetään hyödyksi esimerkiksi Tampereen yliopiston CoreLab-kehittämisalustan toimintamallia. Innovaatiot perustuvat Co-Creation vaiheessa tunnistettuihin tutkimushaasteisiin, joihin vastaamalla voidaan tuoda todistettua näyttöä innovaatioiden vaikuttavuudesta.

L2B-hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista laboratorio- ja teknologiayritystä, ohjelmistotoimittajaa sekä terveys-, rakennus- ja kiinteistöalan toimijaa. Hankkeen aikana myös uudet yritykset voivat liittyä mukaan projektiin.

Yritysverkostoa tukee monialainen tutkijaryhmä

Integroidun verkoston tutkimusryhmä on koottu lääketieteen, epidemiologian, biofysiikan, talotekniikan ja kiinteistökehityksen professoreista, teolllisuusprofessoreista, akatemiatutkijoista, tohtoreista ja muista huippuasiantuntijoista.

Projektille luodaan myös reaaliaikainen, digitaalinen tilannehuone, jonka ansiosta jatkuva, vuorovaikutteinen kommunikaatio on mahdollista.

Hanke alkaa elokuun puolessa välissä ja se kestää puoli vuotta.