Lähipalvelukeskus Hertsin viherkatto on kuin palapeli – ”Kyseessä ei ole peruspiha”

Hertsin viherkattotyömaa sijaitsee Prisman päällä Helsingin Herttoniemessä, vanhalla teollisuusalueella ja Itäväylän kupeessa. Alueelta on purettu paljon taloja uusien palvelurakennusten ja asuinkerrostalojen tieltä. Entinen Suomen Silkkikutomo on kuitenkin vielä paikallaan, ja sen tiloissa on pidetty työmaatoimistoa.

Hertsin uusien asuintornien yhteisen pihakannen pääurakoitsijoina ovat YIT ja Hartela. Asuintornien ylimmiltä parvekkeilta avautuu upea näkymä, jonka etualalla voi ihastella viherkattoa leikkipaikkoineen. Asukkaille on varattu myös paikkoja viljelyksiä varten.

Pihakannen on kestettävä monenlaisia rasituksia, ja viherkaton alusrakenteet käsittävät esimerkiksi suojalaatan juurisuojamattoineen. Niiden alapuolella on lämmöneristys ja varsinainen vedeneristys, joka on A-luokan bitumointia.

”Rakenteet on tehtävä huolella, koska mahdollisia vuotokohtia ei pysty paikantamaan, jolloin rakenteisiin päässyt vesi voi kulkea sivusuunnassa satoja metrejä”, YIT:n vastaava työnjohtaja Petri Siilanen korostaa.

Terrawise on vastannut viherkaton rakentamisesta suojalaatasta ylöspäin, ja yhtiöllä on erilliset aliurakat sekä YIT:lle että Hartelalle taloyhtiöiden viherkattotöistä. Kosteudenhallintaa on helpottanut se, että viherkatto on tehty puhtaasti betonilaatan päälle eikä kaivojen lisäksi ole juuri muita läpimeneviä rakenteita. Monia toimia on silti tarvittu.

”Kaikki bitumin päällä sijaitsevat rakenteet keräävät kosteudet kaivoon, jonka alakorokerenkaassa on kerääjäsihti. Linjakuivatuskourut keräävät vettä leveämmältä alueelta talojen ja muurikivien edestä. Kattomultana käytetään vettä sitovaa ja luovuttavaa tiilimurskaa, jonka ansiosta olemme saaneet samalla uusiokäyttöön materiaaleja, jotka muuten olisivat ongelmajätettä”, Terrawisen työnjohtaja Janne Vatanen kertoo.

Terrawisen työnjohtaja Janne Vatanen ja työmaainsinööriharjoittelija Konsta Laine paikalla, josta kaikki tavara on nostettu viherkatolle

Tavallista ahtaampi nostopaikka

Viherkattoa rakennettaessa suurimmat haasteet tulevat usein logistiselta puolelta, ja tilanahtaus on aiheuttanut Hertsin tapauksessa omat lisäongelmansa. Nostopaikalla on vain vähän tilaa, mutta nostomatkaa on 10–20 metriä, vähän nostotavasta riippuen ja sivusuunta huomioiden.

Janne Vatanen kertoo, että katolle on tuotu esimerkiksi hihnakuljettimella murskeita, sepeliä ja multaa sekä pintamateriaaleja, kuten kiviä sekä salaojamattoja. Paitsi materiaalinostoja myös työvaiheita on jouduttu jaksottamaan tarkasti, koska maa-aineksia on levitettävä jatkuvasti pitkin laattaa. Yhdessä paikassa ei voi olla kovin paljon tavaraa varastoituna.

Viherkatolla on ollut etukuormaajia ja kaivukoneita materiaalia levittämässä, mutta pihakannella ei voida ajella isoilla koneilla, mikä on hidastanut osaltaan työntekoa. Kevennemateriaaleja ei ole toisaalta tarvittu, koska pihakannen päällä ei ole isoja kumpurakenteita.

Jo ennen viherkaton rakentamista varotoimet olivat kovia. Viherkaton alla sijaitsee hypermarket Prisma, joka avattiin suunnitellusti maaliskuussa 2020. Siinä vaiheessa, kun avajaisia vietettiin, kaksi pihakannen päällä sijaitsevaa kerrostaloa oli ehtinyt nousta harjakorkeuteensa, mutta yhdessä kerrostalossa oli vielä kaksi kerrosta tekemättä.

”Jouduimme ajamaan talon reunustaan hiekkakerrospatjan ja tekemään elementtiasennuksia yöllä, koska pelkäsimme, että jos elementti tippuisi, se voisi mennä holvin läpi”, Siilanen sanoo.

Mika Vilkman tekee nurmikiveyksen saumausta.

Paljon työvaiheita

Erikoista tässä kohteessa ovat myös yksilölliset ruutukuviot.

”Tämä on ollut vähän kuin palapelin rakentamista. Työvaiheita on paljon, ja jokaisella ruudulla on omat selityksensä, mitä mihinkin tulee. Töitä on pitänyt tehdä suunnitelmat kädessä ruutujen sijoittelua seuraten”, Vatanen kertoo.

”Jokaisella ruudulla on selityksensä, mitä mihinkin tulee.”

”Kyseessä ei ole peruspiha, missä kiveyksiä tehdään 1–2 ladontatyylillä, vaan erilaisia kivilaatuja, ladontatyylejä ja ruudukkotyyppejä on lukuisia. Esimerkiksi laattojen saumoissa on nurmisaumaa, niittykasveja ja heiniä, ja ruutujen täyttöjä on tehty erivärisillä kivituhkilla, kivimurskilla, kasveilla sekä maksaruohoilla.”

Kaikki hankkeen osapuolet korostavat myös yhteistyön tärkeyttä, koska kohteessa on kolme erillistä kerrostalotyömaata, ja viherkatto on ainoa työmaa, joka yhdistää niitä.

”Viherkattoa ei pysty rakentamaan, jos yhteistyö osapuolten kanssa ei toimi”, Hartelan runkotyövaiheen työnjohtaja Jani Sandholm korostaa.

Aikataulun hallinta on sujunut osapuolten mukaan pääosin hyvin, koska runkovaiheen työt olivat jo pitkällä, kun viherkattotöitä aloitettiin. Lähinnä vain yhden talon julkisivutöitä on tehty jonkin verran samanaikaisesti viherkaton kanssa. Sekin on tuonut helpotusta, että kenttä on melko laaja, joskin loppuvaiheessa työtilat käyvät aina ahtaaksi.

Huollettavuutta pitäisi parantaa

Viherkattotyömaa rajautuu toisesta päästään päiväkodin pihaan, joka on valmistunut jo kesällä 2019. Lisäksi pihakannella on kirjasto, palvelutalo ja kulku metrolle. Rakennusten hätäpoistumistiet kulkevat pihakannen läpi, ja runkotöiden aikana jouduttiin aitaamaan poistumisreittejä.

Koronapandemian takia ajoitus on ollut vastaavan työnjohtajan Petri Siilasen mukaan hankala kaikille osapuolille, mutta viherkaton rakentamista se on osin helpottanut, koska päiväkodissa ei ole ollut toistaiseksi lapsia.

”Myöskään koronapandemiaan liittyvät varotoimet eivät ole merkittävästi haitanneet pihatöitä”, työmaainsinööri Konsta Laine täydentää.

Viherrakentaja Marjukka Kylmälä suorittaa rakennustyömaan aikaista kasteluhuoltotyötä viherkatolla.

Valmistuttuaan viherkatto on kolmen taloyhtiön yhteiskäytössä. Siilanen arvioi, että kiinteistöhuollossa on jonkin verran koordinoitavaa, koska jokaisella taloyhtiöllä on oma isännöitsijänsä, ja hän toivoisi ratkaisuja mietittävän enemmän huolettavuuden kannalta.

”Esimerkiksi jäteastioilta on yllättävän pitkä matka kauppakeskuksen jätemurskaimille. Myös kastelupisteitä saisi olla enemmän. Nyt kasteluletkuja on jouduttu vetämään pitkiä matkoja YIT:n talon takaa viherkaton toiselle reunalle.”