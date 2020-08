Rinta-Joupit nurkkaavat Helsinkiä pala palalta – nyt ostettiin kivitalo Ratakadulta

Helsingin Punavuoressa Ratakatu 3:ssa sijaitseva tyhjillään seisova entinen toimistotalo aiotaan muuttaa asunnoiksi.

Taustalla on vuonna 2017 ratkennut tarjouskilpailu, jossa Mikju oy osti rakennuksen valtion Senaatti-kiinteistöiltä. Mikjun toimitusjohtaja Mikko Rinta-Jouppi kuuluu autokaupasta tunnettuun eteläpohjalaiseen Rinta-Joupin yrittäjäsukuun.

Ratakatu 3 on arvokohde, sillä tontilla sijaitsee arkkitehti Selim A. Lindqvistin ja rakennusmestari Elia Heikelin vuosina 1888–1890 suunnittelema uusrenessanssityylinen, kolmesta eri osasta muodostuva rakennus.

Lindqvist on suunnitellut muun muassa Aleksanterinkatu 13:n rakennuksen, jossa sijaitsee tällä hetkellä pian ovensa sulkeva tavaratalo Aleksi 13. Heikel puolestaan on toinen Aleksanterinkatu 21:ssä sijaitsevan Tallbergin liikepalatsin suunnittelijoista.

Rakennuksen muuttamisesta asuinkäyttöön päättää lopullisesti Helsingin kaupunginvaltuusto.

Alimmat kerrokset toimisto- ja liiketiloiksi

Asuntoja tulisi viitesuunnitelman mukaan 41 ja kerrosneliöitä 4 490. Kellarikerroksen maantasossa olevat tilat osoitettaisiin liiketilaksi ja koko ensimmäinen kerros liike- tai toimistotilaksi.

Tällä hetkellä tontti on merkitty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi. Ratakatu 3 on toiminut viimeksi Työ- ja elinkeinoministeriön toimitilana, mutta nyt tilat ovat tyhjillään.

Rakennus on ollut alun perin asuinkäytössä. Se on muutettu toimistokäyttöön 1970-luvulla, ja vuodesta 1985 kiinteistö on ollut valtion omistuksessa.

Valtion Senaatti-kiinteistöt kertoi vuonna 2015, että rakennus oli myynnissä ja sille etsittiin ostajaa tarjouskilpailun avulla.

Tarjouskilpailun voitti Mikju ja kauppahinta oli 14 050 000 euroa. Senaatti-kiinteistöt myi kohteen Mikjulle ehdollisesti siten, että omistajuus siirtyy, kun asemakaava tulee voimaan.

Vastikään toinen Rinta-Joupin yrittäjäsuvun mies Jarmo Rinta-Jouppi oli mukana ostamassa Helsingin paraatipaikalla sijaitsevan Uunisaaren vuokraoikeuksia.