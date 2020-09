Hallituksen hurja tavoite – liki puolet julkisesta rakentamisesta puuta vuonna 2025

Ympäristöministeriön johtama ja valtioneuvoston yhteinen Puurakentamisen ohjelma on asettanut kovat tavoitteet puurakentamisen vauhdittamiselle tulevien viiden vuoden aikana. Niiden mukaan puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta pitää nostaa 31 prosenttiin vuonna 2022. Vuonna 2025 osuuden olisi oltava jo 45 prosenttia.

Kovimmat tavoitteet kohdistuvat koulutus- ja opetuskiinteistöihin, joista kahden vuoden kuluttua pitäisi jo yli puolet tehdä puusta. Vuonna 2025 osuuden pitäisi olla jo kaksi kolmasosaa.

Vuonna 2019 julkinen rakennuttaja vastasi noin 18 prosentista kaikesta uudisrakentamisesta. Siitä noin 15 prosenttia oli puurakentamista.

Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle asetettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kunnille tarjotaan tukea tavoitteiden saavuttamiseksi.

Julkista asuntorakentamista vauhditetaan myös esimerkiksi ARA:n myöntämällä puurakennusten korotetulla käynnistysavustuksella. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusalueilla korotus on 5 000 euroa asuntoa kohden. Tukea on laajennettu myös MAL-alueiden ulkopuolelle, jossa avustus on 2 000 euroa, kun rakennus on puurunkoinen.

”Meillä on nyt selkeä tavoite lisätä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa ripeästi. Kuntien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä, ja puurakentaminen yksi keino vähentää alueellisia päästöjä. Suomalaisista kunnista löytyy tahtoa ja osaamista tehdä ilmastoystävällisiä ratkaisuja myös rakentamisessa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.).