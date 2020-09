Helsingin teknisen puolen virkamiehet pääsevät nauttimaan avarista avotiloista ja polkupyörämatkoista Kalasatamaan ja työmaille

Kaupunkiympäristötalo Helsingin Kalasatamassa on paraikaa viimeistelyvaiheessa suunnittelijanaan Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit. Rakentajana on Skanska.

Rakennukselle leimaa antavia ovat sekä ankarat ikkunarivistöt että katutason suurelliset kaari- ja arkadiaiheet. Arkadin alta pääsee sekä talon pohjakerroksen yleisölle avoimiin tiloihin että myös kansalaisille tarkoitettuun avaraan kahvila-ravintolaan. Sen sisustus on ollut ravintolaa pyörittävän ketjun vastuulla.

Tummaa ulkoarkkitehtuuria leimaa tietynlainen karuus yhdistettynä hallittuun leikkisyyteen. Työntekijöiden käytössä on muutamia eri suuntiin avautuvia ja kuin isoja palasia julkisivusta lohkomalla luotuja kattoterasseja. Yhteinen kuntosalikin nauttii upeista näkymistä, ja henkilöstöllä on käytössään sauna- ja suihkutilat omine kattoterasseineen.

Rakennuksessa on 40 000 neliömetriä tilaa, seitsemän maanpäällistä kerrosta sekä yksi maanalainen kerros. Se vastaa siis kooltaan vaikkapa Helsingin Postitaloa.

Rakennuksen käyttäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Pyörillä ja julkisilla töihin – ja työmaille?

Ajatuksena on, että liikennemuotojen solmukohtaan sijoittuvaan Kaupunkiympäristötaloon voi tulla myös pyörillä, mutta autoillekin on paikoitushallinsa. Maanalaisesta kerroksesta löytyy 500 parkkipaikkaa pyörille, mutta vain 75 paikkaa autoille.

1500 työntekijän joukossa on kuitenkin paljon myös valvojia ja muita teknisiä asiantuntijoita, joiden tehtäviin kuuluu työmailla käyminen. Se ei aina onnistu pyörällä tai kivenheiton päästä liikennöivällä metrolla. Siksi aikaa voi kulua paljon parkkipaikan hakemiseen. Niille, joiden on ihan pakko käyttää työssään autoa, on jo hankittu parkkipaikkoja lähistöltä.

Rakennuttajakonsultti Indepro pohti monia vaihtoehtoja maanpäälliselle parkkitalolle, mutta kaupungin yksityisautoilua rajoittavat linjaukset estivät niiden toteutuksen.

Avara sisääntulokerros on korkea, ja siinä sekä anteliaissa kaariaiheissa on omanlaistaan italialaishenkistä suurellisuutta, grandezzaa. Tiilimuuraus on kuitenkin vain pintaa, ja kadunkulmaa lohkaiseva kaariaihe näyttää kuin jättiläishiiren puraisulta. Se laittaa miettimään, kuinka tuo kohta on rakenteellisesti ratkaistu. Aidosta holvista ei ole kyse vaan holvin imitaatiosta.

Rakennuksen seitsemän kerroksen uumenissa on runsaasti kokoustiloja, lautakuntasali sekä ylemmissä kerroksissa avoimia toimitiloja työpisteineen. Idea on, että kukin voi tyylikkäässä kantokassissa kuljettaa omat tavaransa haluamansa pöydän ääreen. Työpisteitä ei suinkaan ole yhtä paljon kuin työntekijöitä, joista osa saattaa olla matkoilla tai etätöissä.

Odotettavissa on, että työpisteet merinäköalan yhteydessä tai lähellä jotakin muuten kiinnostavaa näkymää tulevat osoittautumaan muita suosituimmiksi.

Muuttovaihe koronan keskellä

Rakennuksessa työskennellään jo, mutta koronavirustilanteesta johtuen rakennuksen sataprosenttinen käyttöönotto tapahtuu suunniteltua hitaammin.

Meneillään on eräänlainen muutto-, testaus- ja viimeistelyvaihe. Käytön myötä saatetaan joutua vielä trimmaamaan ja parantelemaan erilaisia ratkaisuja. Toivottavaa lienee, että sama arkkitehtitoimisto on näissä säädöissä mukana.

Rakennuksessa on hauskaa kulmikasta ”emmentaljuustoisuutta”, eli sen ankariin ja samaa ikkuna-aukkotyyppiä kertaaviin julkisivuihin on tehty viherterassien kattamia koloja, samoin kuin sisätiloissa on kerrosten välisiä avoimia portaita ja ylikorkeita, lasiseinäisiä valoaukkoja. Ne tuovat muuten rationaaliseen tilankäyttöön omanlaistaan huokoisuutta ja mahdollistavat yllättäviäkin näkymiä.

Avoimet suoravartiset portaat kannustavat ja aktivoivat istuvia työntekijöitä mahdollisimman paljon myös liikkumaan kerroksesta toiseen.

Työpisteisiin on hankittu muutamaa keskenään erilaista istuintyyppiä, joten vaihtelua ja valinnan varaakin löytyy.

Eri toimistokerroksilla on kullakin väljät ja hyvin varustetut keitto- ja taukotilat. Jo nyt on taloon hankittu yhtenäiset astiastot, kuten lasistot ja kahvi- ja teemukit. Toimistotiloissa on myös nykyisin suuressa huudossa olevia porrastettuja pienteattereita, ja vastaava löytyy myös sisääntuloaulasta. Aula odottaa vielä suuria viherkasveja ja sisäpuita.

Mikään ei estä tekemästä töitä vaikkapa terassipihojen kätköissä ja viherkatolla. Niiden istutuksiin on pantu kunnioitettava määrä paukkuja, eli muun muassa K-ryhmän tyylikkään uuden toimitalon suuntaan avautuva terassi täyttyy lukuisien yrttien tuoksusta. Pörriäisiäkin siis pelastetaan.

Arkkitehdeilla vankka kokonaisote

Arkkitehtitoimiston kokonaisote on vankka ja kätkee taakseen suuren määrän neuvotteluja ja ideointia. Uusi toimitalo edustaa meillä toistaiseksi kaikkein uusinta ajattelua toimitilojen suhteen. Vihersuunnittelua ei ole voinut ulottaa piha-alueeseen saakka, koska se kuuluu naapurirakennukselle. Vasta kun koko rakennus yleisö- ja toimistotiloineen on saanut käyttäjänsä, testautuvat erilaiset uudet ratkaisut käytännössä. Mukana rakennuksessa on suuri määrä digitaalista teknologiaa ja katolla aurinkokerääjiä.

Suunnittelun tärkeimpänä päämääränä on pääsuunnittelija Ilmari Lahdelman ja projektiarkkitehti Teemu Seppälän vetämän hankkeen myötä luoda yleispätevää, joustavaa, mutta erityisesti viraston identiteettiä tukevaa ja jatkossa muunneltavaa tilaa rakennuksessa, jonka ulkoinen hahmo sopii paikan teolliseen ilmeeseen.

”Teurastamoympäristö ja paikan teollinen perinne tekivät sen, että ratkaisussa on tietynlaista karkeutta tai raffiutta ja tummatiilistä materiaalisuutta. Päätettiin, ettei tehdä liian fiiniä ja sliipattua”, Lahdelma sanoo.

”Suunnittelun tärkeimpänä lähtökohtana ja päämääränä on ollut kaupungin organisaatiomuutoksen myötä myös työympäristön uudistus. Tiesimme, että taloon muuttaa suuri määrä suunnittelun, rakentamisen sekä kaavoituksen todellisia ammattilaisia, ja kuuntelimme heidän vahvojakin näkemyksiään.”

Ajatus kaikki saman katon alle kokoavasta toimitalosta virisi jo noin vuosikymmen sitten eli kaupungin organisaatiouudistuksen yhteydessä. Toimeksianto on tullut tarjouskilpailun seurauksena, ja jo aikaisemmin oli JKMM Arkkitehdit tehnyt hankesuunnitelman, josta oli johdateltu tulevan rakennuksen budjetti.

Kaupunkiympäristötalo

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Pääurakoitsija: Skanska Talonrakennus

Arkkitehtisuunnittelu: Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit

Rakennesuunnittelu: Ramboll

Laajuus: 40 000 neliöneliömetriä

Urakkasopimuksen arvo: 82,8 miljoonaa euroa

Myyty saksalaiselle Union Investment Real Estatelle 165 miljoonalla eurolla

Rakennusaika: helmikuu 2018 – kesä 2020