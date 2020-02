Asennuslattian asennus Kaupunkiympäristötaloon sujui epätahdissa – toinen aliurakoitsija oli pakko kutsua apuun

Skanskalla tuotantoinsinöörinä toimiva Henri Ahoste teki Kaupunkiympäristötalon hankkeessa Aalto-yliopistolle diplomityön, jonka aiheena oli yhteistoiminnallisen tuotannonohjauksen vaikutus hukkaan työmaalla. Hän tutki asennuslattian tekoa, jossa lattian asennus ja siihen liittyvät sähkötyöt tehtiin tahtiaikataululla.

Kaupunkiympäristötalo tulee Helsingin kaupungin rakennusalan toimijoiden käyttöön.

Syvä runko pakotti kohteessa asennuslattian käyttöön. Lattian alle sijoitettiin talotekniikka. Asennuslattian valmistuminen aikataulussa oli sikäli kriittinen, että se jakoi tekemisen työmaalla ennen lattian asennusta ja sen jälkeen tehtäviin töihin. Asennuslattiatöistä seuraavat työvaiheet olivat alakattoon tehtäviä, mikä edellytti lattian olevan ihan reuna-alueita lukuun ottamatta valmis, jotta siihen voidaan ajaa henkilönostin tai pystyttää telineet.

Asennuslattiatöissä tahtituotantoperiaate ei aivan onnistunut, vaan tehtävistä jäi häntiä ja urakoitsija teki töitä suunniteltua useammassa tilassa. Osasyynä tälle oli varamestojen puute, suunniteltua alhaisempi tuottavuus ja liian pienet resurssit.

Amplitin tekemät sähkötyöt sen sijaan sujuivat jopa tahtiaikataulua nopeammin niin, että urakoitsijalla oli aikaa heittää välissä keikkoja muualla.

Työmaa oli myöhässä siinä vaiheessa, kun Skanskan kehitysjohdolta tuli neuvo pyrkiä kuromaan aikataulu kiinni sisävalmistustöissä tahtiaikataulun avulla. Aivan siinä ei onnistuttu.

Projektissa tahtiperiaatteen mukainen aluejako, last plannerilla tehty vaiheaikataulutus, normaalia yksityiskohtaisempien työvaiheiden miettiminen sekä päivittäinen aamupalaveri olivat uusia käytäntöjä aliurakoitsijoille ja monille työnjohtajillekin. Siksi leanista ei puhuttu suurilla kirjaimilla ja tahtiaikataulun sijaan aliurakoitsijoille puhuttiin sisävalmistusaikataulusta.

Viikon tahti toi tekemiseen vapautta

Koska kyse oli tahtituotannon harjoittelua, tahtiaika pidettiin väljästi viikossa, eikä tahtialueita aikataulutettu tiukasti yhden työryhmän suorituksen mukaisesti. Tahtialuejaot olivat niin isoja, että niiden sisällä pystyttiin sovittamaan töitä yhteen. Kerros voitiin jakaa useaan osaan toisen urakoitsijan aloittaessa toisella ja toisen jatkaessa toisella osalla.

Viikon tahtiajalla pystytään antamaan urakoitsijalle vastuualue, jossa tämä pystyy tekemään töitä kuten haluaa. Päivän tahtiaika voisi olla mahdollinen, mutta se vaatisi Ahosteen mukaan suurempaa toistuvuutta ja enemmän työnjohtamista.

Sähköurakoitsijalle eräkoon pienentäminen päivän tahtiin ei olisi sopinut, koska tämä halusi tehdä koko kerroksen alapuoliset asennukset kerralla. Sähköurakoitsijan tapa oli asentaa ensin johtotiet koko kerrokseen, minkä jälkeen asennettiin itse johdotukset.

Viikon tahtiaikataulutus tehtiin jakaen lohkot kolmeen osaan: avotoimisto, koppialue ja käytävät. Aluejako esiteltiin aliurakoitsijoille, jotka aikatauluttivat tehtävät yhdessä alueiden sisältöjen mukaisesti. Tämä tahtialuejako otettiin Ahosten mukaan hyvin vastaan: aliurakoitsijat näkivät, miten alueita pienentämällä he saavat “enemmän aikaa käyttöön”. Vaikka vaiheaikataulun teko tuotti aliurakoitsijoille aluksi vaikeuksia, palaute oli hyvä, kun sen hyödyt huomattiin.

Asennuslattian alapuolen sähkötyöt on hyvä esimerkki aikataulun tiivistymisestä yhteisen aikataulutuksen avulla. Sähköurakoitsija oli vaiheaikataulusuunnittelun alussa halunnut varata yhdeksän viikkoa yhden kerroksen sähkötöille. Aluejaon ja yhteisen aikataulun tarkastelun seurauksena sähköurakoitsija lupasi tehdä kerroksen työt kahdessa viikossa. Käytännössä se onnistui sitäkin nopeammin.

Sähköurakoitsijalla oli töitä muuallakin eli töiden jatkuvuus pystyttiin takaamaan. Sähköurakoitsija teki töitä vain yhdellä alueella kerrallaan, mutta asennuslattiaurakoitsija teki töitä kahdella tai jopa kolmella alueella.

Asennuslattiaurakoitsijalla ei ollut varamestoja vaan työt oli suunniteltu saatavan tahtiajan sisällä täysin valmiiksi, minkä jälkeen oli tarkoitus siirtyä seuraavaan kerrokseen. Ilman varamestaa töiden jatkuvuutta oli kuitenkin vaikea varmistaa. Siitä syystä asennuslattiatyöt edistyivät suunnitelmista poiketen useassa kerroksessa kerrallaan.

Varamestojen suunnittelu näyttäisikin Ahosteen mukaan olevan tahtituotannon onnistumisen ja aliurakoitsijoiden motivaatioihin vastaamisen kannalta oleellista.

Sähköurakoitsija oli jopa tahdista edellä

Urakat olivat kytköksissä toisiinsa: asennuslattiatöiden alku edellytti, että sähkötyöt lattian alla ovat täysin valmiit, mutta toisaalta sähkötyöt vaativat tiedon asennuslattian jalkojen asennuspaikoista. Asennuslattiaurakoitsija teki linjamerkinnät sähköurakoitsijaa varten, ja sähköurakoitsija asensi tämän perusteella sähköhyllyt.

Sähköurakoitsijan nokkamies kertoi sähköasentajien porukan olleen hyvin hitsautunut yhteen ja tuntevan toisensa, mikä auttoi tuotannossa. Sähköurakoitsija teki suunnitellun kahden viikon tehtävät 1-1,5 viikon nopeina pyrähdyksenä valmiiksi, minkä jälkeen porukka lähti välillä muualle töihin. Tähän kannusti se, että maksuperuste oli yksikköhintapohjainen.

Sähköurakoitsijan töitä häiritsivät sidosvalut, joita ei oltu suunniteltu aikatauluun tai huomattu muuten tarpeeksi ajoissa. Myös maalaustöiden viivästyminen vaikeutti töiden aloitusta. Sähkötyöt valmistuivat kuitenkin ajoissa asennuslattiatöitä varten, mutta asennuslattian teko myöhästeli.

Asennuslattian teko viivästyi monista syistä

Asennuslattiatöiden alkua lykkäsi se, että lattiamateriaalien toimitus venyi 2-3 viikolla luvatusta. Syynä oli suunnitelmiin tulleet muutokset. Tahdissa pysymistä vaikeutti myös lasiseinien myöhästyminen. Syynä siihen oli se, että käyttäjältä ei saatu ajoissa lähtötietoja siitä, millaista viilua hän seiniin haluaa.

Asennuslattiatöiden toteutumiseen vaikutti huomattavasti suunniteltua heikompi tuottavuus. 20 kiloa painavien levyjen asennus oli raskasta ja odotettua hitaampaa. Asennuslattiaurakoitsija oli suunnitellut tuottavuudeksi noin 30 neliötä päivässä per asentaja, mutta pääsi vain 18 neliöön päivässä.

Töitä hidasti myös urakoitsijan resurssipula. 15-17 asentajaa oli aivan riittämätön määrä selviämään 22 000 neliön asennusmäärästä sovitussa ajassa. Urakoitsijaa pyydettiin useasti lisäämään resursseja, mutta tämä ei siihen pystynyt. Vasta kun ylitöiden käyttökään ei enää riittänyt aikataulun kuromiseen, sai projektinjohtourakoitsija yleisten sopimusehtojen mukaisesti mahdollisuuden ottaa toisen lattiaurakoitsijan avuksi asennustöihin.

Lattiaurakoitsija painotti yksikköhintaurakan bisneslogiikan mukaan suurien massojen tekemistä. Reuna-alueet oli hitain tehdä, koska levyjä jouduttiin siellä leikkaamaan. Siksi ne jäivät viimeisenä tehtäviksi.

Reuna-alueiden tekoa viivytti myös se, että julkisivumuuraukset eivät olleet aina valmiita. Työmaalla törmättiin myös yleiseen toleranssiongelmaan runko- ja sisävalmistustöiden välillä. Kun ulkoseinän toleranssi heittää, joudutaan asennuslevyjä sovittamaan.

”En tiedä olisiko tuotantonopeuden kasvattaminen ollut mahdollista edes resursseja lisäämällä tai muutenkaan – eli oliko urakoitsijassa niin sanotusti vikaa – vai oliko kyse liian suureksi suunnitellusta tuotantonopeudesta kyseiselle työvaiheelle”, sanoo Ahoste nyt diplomityön hyväksymisen jälkeen.

Yhteistoiminnallinen suunnittelu toimi kohtuullisesti

Ahosteen mukaan työn virtauksen kannalta olisi ollut ehkä parempi, jos sähköurakoitsija olisi tehnyt töitä tasaisesti ja jatkuvasti. Asennuslattiaurakoitsija puolestaan olisi voinut keskittyä alueiden valmiiksi saattamiseen uusien sijaintien avaamisen ja varaamisen sekä massamaisen nopeuden tavoittelun sijaan. Nyt työhön jäi häntiä.

”Tässä nähtiin urakoitsijan pyrkimys oman palkkioperustan eli maksimaalisen yksikkömäärän valmistamiseen lyhyessä ajassa.”

Ahosteen mukaan pilotti näytti kuitenkin näistä puutteista huolimatta, että yhteistoiminnallisesti suunniteltu ja sitoutettu tahtiaikataulu selventää tehtävien sisältöjä, tavoitteita ja rajapintoja. Tehtävien väliset luovutukset ja edellytykset varmistamalla aliurakoitsijat toteuttavat omia tehtäviään enemmän yhteisen suunnitelman mukaan kuin omia tavoitteitaan optimoiden, mistä syntyy parempi virtaus.

Työvaiheiden välinen luovutus seuraavalle osoittautui hyväksi ohjaava tekijäksi tahtituotannossa. Sähköurakoitsija varmisti aina edellytykset asennuslattiatöiden alkamiselle jopa juhannusviikolla suurimman osan ollessa lomilla. Asennuslattiaurakoitsija taas yritti tehdä edellytykset seuraavan tehtävän alkamiselle, vaikka jäikin itse jälkeen.

”Yhteistoiminnallisuuden ja selkeiden tahtialueiden tuoma käsitys omasta tehtävästä ja sen vaikutuksista muihin näyttäisi ohjaavan vahvasti tuotantoa”, Ahoste toteaa.

Aliurakoitsijat kokivat yhteistoiminnallisen tuotannonsuunnittelun hyödyiksi tarkan etukäteistiedon tehtävien aloituksista, sisällöistä ja edellytyksistä. Sähköurakoitsija piti erityisesti hyödyllisenä tehtävien aloitusten pysymistä suunnitellussa sekä koko tilan aktiivista varaamista heidän työlleen suunnitellulle aikavälille.

Aliurakoitsijoiden osallistumisaktiivisuudessa oli Skanskan työnjohdon mukaan selviä eroja. Asennusurakoitsijaa kuvattiin “vanhan liiton” urakoitsijaksi, joka tekee työt kun niitä on ja katsoo ongelmia vasta niiden ilmetessä. Tulevan työn suunnittelun jäi paljolti projektinjohtourakoitsijan työnjohdon vastuulle. Sähköurakoitsijalla puolestaan oli aktiivinen ote tuotannonsuunnitteluun, mikä kiteytyi nuoreen ja aktiiviseen nokkamieheen.

Aliurakoitsijat ovat kriittisiä tahtituotannolle

Aliurakoitsijoiden kommentit toivat hyvin esiin myös ne ongelmat, jotka olivat pelottaneet urakoitsijoita jo silloin, kun tahtituotanto heille esiteltiin:

Asennuslattiatöiden työnjohtaja ei kokenut saaneensa kovin paljon hyötyä tahtiaikataulusta, sillä hänen mukaansa he pystyivät tekemään omaan tahtiin lattiatöitä vain siellä missä niitä pääsi tekemään. Työnjohtajan mukaan he tekivät muutenkin “niska limassa” töitä. Syynä tosin ei ollut tahtiaikataulu vaan se, että he olivat arvioineet resurssinsa ja työsaavutuksensa väärin.

Asennuslattiaurakoitsija ei kokenut tahtiajattelun mukaisesta tilan ja ajan varaamista heidän työvaiheelleen hyödylliseksi, koska he tekivät itseohjautuvasti “mahdollisimman nopeasti” massamaisia neliöitä siellä missä pystyivät.

Suurimmat ongelmat olivat aliurakoitsijoiden mukaan tilannetiedossa vaiheaikataulun jäädessä jälkeen. Työmaan tilannekuva pohjautui excelpohjaiseen vaiheaikatauluun, jota seurattiin viikoittain. Sitä pidettiin visuaalisena ja kaikille ymmärrettävänä.

Tilannekuvan laatu heikkeni, kun tehtäviä alkoi jäädä aikataulusta. Sitten mikään tehtävä ei enää pitänyt paikkaansa. Kun aikataulu oli jäänyt pari viikkoa jälkeen, urakoitsija ei pystynyt enää sanomaan, milloin omat työt alkavat. Vaarana oli paluu vanhaan malliin: “kamat ovesta sisään ja tehdään kun pystytään”.

Sähköurakoitsijan mielestä aikataulua olisi pitänyt päivittää, mutta Skanskan työnjohto vastusti sitä, koska silloin olisi menetetty paine siitä, että kaikki näkevät, kuka on myöhässä.

Aliurakoitsijat pitivät aamupalaveria turhana

Työmaan uutuutena oli viidentoista minuutin palaveri joka aamu kello seitsemän. Siihen osallistuivat urakkavalvojat ja aliurakoitsijoiden nokkamiehet. Osallistuminen oli hyvää verrattuna monen muun työmaan vastaaviin, joissa sekä aliurakoitsijat että työnjohtajat ovat saattaneet lipsua.

Skanskan aluevastaavan mukaan aamupalaveri oli vaiheaikataulun ohella tärkein uusi käytäntö, koska sen avulla pystyttiin varmistamaan esteiden poistoa. Hänen mukaansa on tavallista, että mestarit ovat “tuuliajolla”, eli odottavat aliurakoitsijalta ilmoitusta esteistä. Aamupalaverissa pystyttiin tuomaan ongelmat etukäteen esille.

Asennuslattiaurakoitsijan työnjohtaja ei kokenut aamupalaverikäytäntöä hyödylliseksi. Hän ilmoitti mieluummin ongelmista suoraan urakkavalvojalle. Kritiikin syynä oli sekin, että hän oli ilmoittanut ongelmista aamupalaverissa, mutta niitä ei hoidettu kuntoon.

Myös sähköurakoitsijan nokkamies piti aamupalaveria turhana, koska hän teki itse töiden yhteensovitusta suoraan muiden aliurakoitsijoiden tai urakkavalvojien kanssa. Hänen mukaansa sähkötyöt ovat hyvin riippuvaisia muista töistä, ja he itse katsovat edellytyksiä omille töilleen ja ilmoittavat puutteista suoraan.

Koska sähkötyöt alkoivat jo kuudelta, aamupalaveri keskeytti työt eikä siellä saatu tieto vaikuttanut enää jaettuihin töihin. Hänen mukaansa aamupalaveri hyödytti enemmän niitä urakoitsijoita, jotka tulevat kysymään pomoilta, mitä tänään tehdään.

Lean ei ole jalkautunut vielä työmaille

Diplomityö toi esiin sen, että lean-menetelmien tuominen käytäntöön ei ole vielä yleistynyt. Vaikka Skanska on leanin käytössä yksi edelläkävijäyhtiöistä Suomessa, toimintatapa työmaalla oli perinteisen työnjohtajakeskeinen. Aliurakoitsijan osallistaminen tarkoitti lähinnä sitä, aliurakoitsijan tehtävänä on suunnitella ja sovittaa omien tehtäviensä aikataulut vastaamaan työmaan yhteistä aikataulua.

Skanskan toimintamallissa olevista lean-käytännöistä vain hyödylliseksi koettu osa oli käytössä. Kuvaavaa oli projektinjohtajan kommentti, kun Rakennuslehden työmaakilpailuraati vieraili työmaalla. Hän sanoi, että lean koetaan työmailla kirosanana.

Tahtiaikataulu nimenä aiheutti aliurakoitsijoille samanlaista vastarintaa kuin leanista puhuminenkin.

Vastaava mestari Ossi Narinen sanoi Rakennuslehden vieraillessa työmaalla, että tahtituotantoa oli vaikea myydä aliurakoitsijoille. ”He kysyivät, mitä järkeä tässä on ja miksi tämä on näin vaikeaa.”

Lean-rakentaminen ei ole Ahosteen mukaan saavuttanut kriittistä pistettä, jossa se leviäisi itsestään työmaiden halusta. Esitettyjä esteitä tälle ovat muun muassa johtamisen puute, muutosvastarinta ja sopimukselliset haasteet.

Menetelmien käyttöönottoon vaikuttavat eniten niistä saatu koettu hyöty, tarjolla olevat koulutukset ja ohjeistukset, projektinjohdon tuki sekä työmaan yleinen ilmapiiri.

Ongelmaksi jää, miten saadaan tuotanto pois mukavuusalueeltaan ja kiinnostumaan uusista menetelmistä. Muutoksen täytyy olla mielekästä henkilökohtaisella tasolla ja auttaa omaa suoritusta.

Kaupunkiympäristötalon työmaalla kiinnostus lean-menetelmien käyttöönottoon lähti projektinjohdon huomaamasta aikataulupaineesta. Jostain syystä “pelastusta” etsittiin lean-menetelmistä vasta vaikeuksien ilmetessä.

Hankkeen lopussa kokenut vastaava mestari piti lean-harjoitusta hyödyllisenä ja nuori ja innokas aluevastaava halusi ehdottomasti koulutusta uusista menetelmistä, jotta voisi käyttää niitä omassa työssään.

Kaupunkiympäristötalolla pyrittiin hyvän hengen luontiin luomalla aliurakoitsijoille tunne siitä, että heitä tarvitaan. Tämä näkyikin hyvänä henkenä. Aliurakoitsijoiden suurimmat pettymykset syntyivät, kun projektin työnjohto ei varmistanut töiden edellytyksiä, vaikka puutteista oli ilmoitettu aamupalaverissa.

“Mestari ei voi olla joojoo-mies, vaan hänen tulisi oikeasti tarkistaa työn edellytykset”, oli aliurakoitsijan kommentti.

Jatkotutkimusaiheeksi diplomityöstä jäi aliurakoitsijoiden motiivien ja kannustimien yhteensovitus tahtituotannon kanssa.

Skanskalla on kokemusta tahtituotannosta jo noin kymmenessä hankkeessa. Pääasiassa ne ovat asunto- ja toimistokohteita. Ensimmäinen infrapuolen pilotti on käynnissä Espoossa Kivenlahden metroasemalla.