Turun kaupungin vuokrataloyhtiölle TVT Asunnoille on rakenteilla 82 uutta Ara-rahoitteista vuokra-asuntoa kahteen kerrostaloon. Talot eroavat toisistaan vain materiaaleiltaan, sillä toinen taloista valmistetaan puusta ja toinen betonista.

”Kummankin talon pohjapiirrokset ja huoneistoalat ovat identtiset. Lisäksi ne sijaitsevat samalla tontilla, joten olosuhteetkin ovat samat. Vertailuun on olemassa hyvät edellytykset”, ekologiseen asuntorakentamiseen erikoistuneen turkulaisen Mangroven toimitusjohtaja Antti Lundstedt kertoo.

Rakennustyöt tontilla ovat perustusvaiheessa. Talot valmistuvat arvion mukaan marraskuussa 2021. Rakennushankkeen toteutusmuoto on kvr-urakka.

Ilmastovaikutukset tarkasteluun

Hirvensalon kohteen suunnittelussa on hyödynnetty hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskentaa, jotka selvittävät rakentamisen ja elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia.

Teknologisen tutkimuskeskus VTT:n mukaan betonisen kerrostalon hiilijalanjälki on 75 prosenttia suurempi kuin puukerrostalon. Vertailussa oli mukana perustus, alapohja, ulko- ja väliseinät, väli- ja yläpohja, portaat, ikkunat, ovet ja parvekkeet.

”Tässä hankkeessa viemme tutkimuksen pidemmälle ja otamme rakennuselementtien lisäksi huomioon materiaalien käyttäytymisen, käytönaikaisen huollon, asukkaiden tyytyväisyyden sekä hiilikädenjäljen eli rakennusten myönteisen ilmastovaikutuksen, joka puolestaan alentaa hiilijalanjälkeä”, Lundstedt sanoo.

Tuloksia aiotaan raportoida aiempaa kattavammin rakennusten koko elinkaaren ajalta, myös valmistumisen jälkeen. Asukkaiden kokemuksia esimerkiksi sisäilmasta ja äänieristyksestä selvitetään.

Pidempi suunnitteluaika

Mangrove on rakentanut eri puolille Suomea 22 kohdetta, joiden suunnittelussa on käytetty hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskentaa.

”Rakentamisen ja rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ja hiilikädenjälkeä kasvattaa parhaiten, kun ne otetaan suunnittelun lähtökohdiksi ja rakentamisen tavoitteiksi.”

Hirvensalon puukerrostalo rakennetaan clt-elementeistä, ja se on Mangroven ensimmäinen puukerrostalokohde. Suunnittelupöydällä on lisäksi useita puukerrostalokohteita.

Mangrove oy Mangrove on vuonna 1994 perustettu kotimainen perheyritys.

Yritys on kehittynyt 25 vuoden aikana rakennusalan konsultointitehtävistä rivi- ja kerrostalojen rakentajaksi.

Turun seudun lisäksi toimintaa on Uudenmaan, Länsi-Suomen ja Pirkanmaan alueilla.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 20,48 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 1,34 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 68,1 prosenttia. Liikevoittoprosentti oli 10,1 ja omavaraisuusaste 57 prosenttia.

”Puukerrostalossa suunnitteluaika oli noin kolmanneksen pidempi. Olemme aiemmin tehneet betonikohteita, joten tunsimme sen detaljitkin paremmin”, kohteen vastaava työnjohtaja ja Mangroven projektipäällikkökertoo.

Toivosen mukaan ekologinen tapa toimia näkyy suunnittelun lisäksi myös työmaatoiminnoissa ja työmaan kierrätyksen järjestelyissä.

”Kyse on suuresta kulttuurinmuutoksesta. Perehdytyksessä korostamme työntekijöiden vastuuta, ja eri jätteille on omat, huolellisesti kyltitetyt lavansa. Esimerkiksi viimeistelyvaiheen suuremman pakkausjätteen määrän vuoksi työmaalle tulee jätepuristin. Ja jokainen työntekijä tietää, että jos väärälle lavalle nakkaa esimerkiksi vain yhden maalipurkin, lavasta menee sen jälkeen kalliin yhdyskuntajätteen täysi hinta.”

Kumpaakin tarvitaan

Turun kohteiden suunnittelutietojen perusteella puukerrostalon hiilijalanjälki on noin 8,5 prosenttia pienempi kuin betonikaksosellaan. Myönteisten ilmastovaikutusten hiilikädenjälki on noin kolminkertainen betonitaloon verrattuna.

”Puu toimii parempana hiilinieluna. Silti on muistettava, että betoniakin tarvitaan, eli kumpikin materiaali on tärkeä. Rakentajalle konkreettisia vertailukohtia edustavat parvekelaatat, julkisivu ja ikkunadetaljit. Lisäksi puukerrostalossa on huoneistoissa sprinklaus”, Toivonen kertoo.

Mangroven arvion mukaan sääsuojan kustannus tuplaa puukerrostalon työmaan ylläpitokustannukset.

”Noin 500 vertaillun kohteen tuloksien perusteella meidän kohteidemme ilmastovaikutukset ovat noin 20 prosenttia pienempiä. Turun kohteessa on kaukolämpö ja laskelmien perusteella maalämpö olisi laskenut elinkaaren ilmastopäästöjä vielä noin kymmenen prosenttia”, Antti Lundstedt arvioi.

Puukerrostalon hiilijalanjälki eli ilmastopäästöt on 12,72 hiilidioksidiekvivalenttikiloa lämmitettyä nettoalaneliötä kohti vuodessa ja puukerrostalon hiilikädenjälki eli myönteiset ilmastopäästöt eli päästöt, jotka jäävät toteutumatta, kun puukerrostalo rakennetaan, -9,89 hiilidioksidiekvivalenttikiloa lämmitettyä nettoalaneliötä kohti vuodessa.

Betonikerrostalon hiilijalanjälki on 13,90 hiilidioksidiekvivalenttikiloa lämmitettyä nettoalaneliötä kohti vuodessa ja betonikerrostalon hiilikädenjälki -3,37 hiilidioksidiekvivalenttikiloa lämmitettyä nettoalaneliötä kohti vuodessa. Ympäristöministeriön kehitteillä olevan vähähiilisyyden laskentamenetelmän mukaan puukerrostalon nettoilmastovaikutus on siis merkittävästi pienempi kuin betonikerrostalon.

”Näin laskettuna kokonaisuuden nettoilmastovaikutus on aika lähellä nollaa. Mitä enemmän saamme rakennettua puukerrostaloja, sitä enemmän voimme käyttää myös betonia.”

Tarkkaa työnsuunnittelua

Kohteet rakennetaan samoihin aikoihin kahdella eri työporukalla.

”Clt-elementin kuivapaino on noin 450 kiloa kuutiota kohden ja betonielementti painaa 2500 kiloa kuutiota kohden. Samaan kuljetukseen mahtuu enemmän puuelementtejä”, Toivonen sanoo.

Puuelementit ajetaan suoraan sääsuojan sisään.

”Laskelmien mukaan kahden puuelementtirekallisen asentamiseen menee noin viikon verran. Sama määrä betonielementtejä asennetaan puolessa päivässä.”