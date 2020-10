Instalco toteuttaa 5 miljoonan talotekniikkaurakat kauppakeskukseen pk-seudulla

Espoonlahdessa sijaitsevaan kauppakeskus Lippulaivaan toteutettavien urakoiden arvo on noin 5 miljoonaa euroa. Toimeksiannon tilaaja on Skanska, ja kiinteistön omistaa Citycon.

LVI-Urakointi Paavola ja Twinputki ovat kaksi Instalcon kahdestatoista tytäryhtiöstä Suomessa. Molemmat ovat omien alojensa, lvi- ja sprinkler-asennuksen erityisosaajia, ja Helsinki on niiden päämarkkina-aluetta.

Skanska aloitti Lippulaivan laajennuksen rakennustyöt viime vuoden lopulla. Laajennetun kauppakeskuksen on määrä avautua keväällä 2022. Alun perin Lehto Groupin oli tarkoitus toimia laajennuksen pääurakoitsijana, ja se oli mukana suunnittelemassa hanketta, mutta lopulta yhtiö ei päässyt yhteisymmärrykseen Cityconin kanssa lopullisesta urakkasopimuksesta.

Lippulaiva sijaitsee Espoonlahden alueella uuden metro- ja linja-autoaseman yhteydessä. Siitä tulee kooltaan kaksi kertaa vanhaa keskusta suurempi sisältäen noin 80 kahvilaa, ravintolaa ja muuta liikettä.

Ruotsalainen Instalco on perustettu vuonna 2014, ja se on listattu Tukholman pörssiin vuonna 2017. Yhtiö on kasvanut viime vuosina vauhdilla myös Suomessa ostamalla pienempiä talotekniikkayrityksiä.