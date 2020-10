Juha Pekka Ojalasta Jatkeen hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi nousee nykyinen varapuheenjohtaja Juha Pekka Ojala. Hänet nimitettiin tehtäväänsä tämän vuoden toukokuussa.

Eloranta on yksi Jatke-konsernin perustajista. Ennen hallituksen puheenjohtajuutta hän toimi Jatke oy:n toimitusjohtajana kolme vuotta sekä hallituksen varapuheenjohtajana kaksi vuotta.

”Pitkän harkinnan jälkeen olen päättänyt jättää yhtiön henkilökohtaisista syistä. Jatke oy on työhistoriani hienoin yhtiö, jossa loistavan henkilöstön kanssa olemme yhdessä onnistuneet kasvattamaan suuren ja luotettavan yksityisomisteisen rakennusyhtiön Suomen markkinoille,” Eloranta toteaa yhtiön tiedotteessa.

”Moni asia on yhtiön historian aikana muuttunut, mutta yksi on pysynyt samana. Osaava ja sitoutunut henkilöstö on ehdottomasti tärkein voimavaramme. On hienoa tehdä tämä päätös hetkellä, jolloin yhtiön tilauskanta on historian paras sekä yhtiön vakavaraisuus erinomainen. Jätän Jatke-konsernin hallituksen puheenjohtajan tehtävät luottavaisin mielin. Jatke jatkaa kannattavaa kasvuaan,” Eloranta sanoo.

Hallituksen uutena puheenjohtajana aloittava Ojala toimi SRV:n toimitusjohtajana syksyyn 2019 asti.

”Tulemme jatkossakin olemaan pitkäaikainen ja luotettava kumppani asiakkaillemme kaikissa rakentamiseen ja kiinteistöjen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa,” Ojala kertoo.

”Lähden uuteen tehtävään innolla, sillä vakavaraisena yhtiönä pystymme laajentamaan palveluamme tulevaisuudessa,” Ojala mainitsee.

Jatke oy on perustettu vuonna 2009 ja se toimii Jatke-konsernin emoyhtiönä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja kotipaikka on Kouvola. Vuonna 2012 perustettiin Jatke Uusimaa vastaamaan konsernin asuntorakentamisesta pääkaupunkiseudulla.

Vuonna 2016 Turun seudun liiketoiminta yhtiöitettiin ja perustettiin Jatke Länsi-Suomi. Vime vuoden alusta yhtiöitettiin Tampereen seudun asunto-, toimitila- sekä korjausrakentamisen liiketoiminta Jatke Pirkanmaaksi ja konsernin julkisivurakentaminen Jatke Julkisivuksi.

Emoyhtiö Jatkeen toiminta pääkaupunkiseudulla kattaa toimitila- ja korjausrakentamisen.