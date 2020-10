Kesko satsaa aurinkoenergiaan – nyt paneloitiin K-marketin katto Huittisissa

K-ryhmä on viime vuosina investoinut vahvasti aurinkovoimaan, ja rakenteilla on tällä hetkellä useita aurinkovoimaloita. Tuorein esimerkki löytyy Huittisista, jossa sikäläinen K-Supermarket on saanut katolleen 60 kWp:n aurinkovoimalan. Sen 180 aurinkopaneelia tuottavat noin 45 megawattituntia puhdasta aurinkosähköä vuodessa. Se kattaa kaupan kylmälaitteiden kuukauden sähkönkulutuksen.

Vuoden loppuun mennessä K-ryhmällä on 42 aurinkovoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on noin 13,5 MWp ja sähköntuotantokapasiteetti noin 11,4 GWh.

”Aurinkovoima sopii erityisen hyvin kaupan alalle, sillä ruokakauppojen sähkönkulutus on suurimmillaan aurinkoisina kesäpäivinä. Kylmäketjun vuoksi kauppa tarvitsee kesäisin enemmän sähköä kuin esimerkiksi toimistorakennus. Kaikissa rakennuttamissamme uusissa kaupoissa selvitetään mahdollisuutta aurinkovoimalan asentamiseen”, vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo K-ryhmästä sanoo.

Tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2025

Viime keväänä päivitettyjen tavoitteiden mukaan K-ryhmä aikoo olla hiilineutraali vuonna 2025 ja saada oman toimintansa päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä.

K-kauppoihin ja muihin Keskon kiinteistöihin hankittu sähkö on ollut Suomessa 100-prosenttisesti uusiutuvaa vuoden 2017 alusta alkaen.

Keväällä 2020 K-ryhmä kertoi kasvattavansa oman uusiutuvan sähkön määrää myös hankkimalla tuulivoimaa seuraavan 15 vuoden ajan Suomeen rakennettavasta uudesta tuulivoimapuistosta. Hankinnan myötä K-ryhmän oma uusiutuvan energian tuotanto kasvaa kuusinkertaiseksi vuoden 2022 lopussa.