Tapiolan kirkon peruskorjaus etenee aikataulussa – Peab urakoi suojelukohdetta allianssimallilla

Tapiolan kirkon peruskorjaus etenee suunnitellusti. Toukokuussa alkaneessa laajassa peruskorjauksessa uusitaan ja kunnostetaan niin rakenteita, kiinteistötekniikkaa kuin kirkon aluetta.

Peruskorjaus alkoi toukokuussa 2020 ja sen on määrä valmistua jouluna 2021. Peruskorjaushankkeen toteuttaa Peab. Suunnittelusta vastaavat AFKS (Architects Frondelius + Keppo + Salmenperä Ltd), Ideastructura ja Granlund.

Peruskorjauksen hintakatto on 17,3 miljoonaa euroa. Peruskorjaus toteutetaan allianssi-mallilla, jossa kaikilla hankkeen osapuolilla on yhteinen intressi pysyä annetun kustannusraamin sisällä.

Peruskorjauksen alkaessa kirkon säilyvät rakenteet ja ympäristö on suojattu. Erityisestä huomiota on kiinnitetty kirkkosalin suojaukseen. Myös pihan puusto ja muurit on suojattu remontin ajaksi.

Pihamaalla tehdään seuraavien kuukausien aikana isoja maanrakennustöitä, kun talotekniikan runkoputkia asennetaan. Maanrakennustöiden pitäisi valmistua marraskuun loppuun mennessä.

Kirkkorakennuksen ulkosivu on suojeltu asemakaavalla, samoin valtaosa sisätiloista. Museovirastoa kuullaan jatkuvasti hankkeen suunnittelussa.

Sisätilojen kunnostamiseen kuuluvat purkutyöt kirkon matalissa osissa on nyt tehty ja mm. kellarin lattiat on uusittu. Korjaukset tehdään pääosin palauttavina. Myös uudet rakenteet toteutetaan niin, että lopputulos kunnioittaa alkuperäisen suunnitelman henkeä.

Nykyisten toimistojen tilalle tulee seurakuntakahvila ja nykyistä pienempi monitilatoimisto. Kirkkosalin ja seurakuntasalin muutokset pidetään mahdollisimman vähäisinä.

Aarno Ruusuvuoren suunnittelema kirkko on rakennettu vuonna 1965. Edellinen laajempi peruskorjaus ja rakennuksen laajennus on tehty vuonna 1992.