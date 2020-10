Urakoitsijalla ruotsalaisen puutalojätin opit: VAV Asunnot rakennuttaa ensimmäisen puukerrostalon Vantaalle

Vuonna 2022 valmistuva puukerrostalo on kuusikerroksinen ja siinä on 54 asuntoa. Kyseessä on ensimmäinen Joutsenmerkki-kriteerein rakennettava, yli 4-kerroksinen puukerrostalo Suomessa.

Kiinteistön on suunnitellut arkkitehti Iiro Toivonen (arkkitehtitoimisto Iiro Toivonen Oy) ja sen pääurakoinnista vastaa Suomen Puukerrostalot.

VAV on rakennuttajan roolissaan panostanut vahvasti ekologiseen asuinrakentamiseen. Muun muassa Vantaan asuntomessuille Kivistöön VAV toteutti luonnonvaratasapainoisen kerrostalon, jossa talon rakentamisessa hyödynnettiin uusiokäytettyjä ja ekologisia materiaaleja, kuten kierrätyslasia ja hamppubetonia.

Syyskuun 2018 lopussa valmistui Hakunilaan Kaskelantielle kerrostalo, jolle myönnettiin pohjoismainen Joutsenmerkki.

”Monipuoliset ympäristöystävälliset rakentamisen ratkaisut, kuten Asolaan tuleva puukerrostalo, tukevat VAV:n ja Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030”, VAV:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski toteaa.

”VAV Asunnot Oy:n kanssa tehty sopimus on osoitus rakennuttajien kasvavasta kiinnostuksesta vähähiilistä rakentamista kohtaan. Kiinnostus puurakentamiseen on näkynyt markkinassa nyt pari vuotta. On hienoa päästä toteuttamaan kiinteistö VAV Asunnoille”, Suomen Puukerrostalojen toimitusjohtaja Teppo Laurila sanoo.

”Teollinen rakentaminen mahdollistaa turvallisen ja älykkään rakentamisen. Pyrimme toimimaan suunnannäyttäjinä Suomen markkinoilla ja jatkamaan Linbäcks Bygg:n jalanjälkiä Suomen päässä. Asukkaille puukerrostalossa asuminen luo hiljaisuudella ja ekologisuudella lisäksi kestävämpiä valintoja asumiseen”, Laurila sanoo.

Huoneistoelementit rakennetaan kuivissa tehdasolosuhteissa.

Ruotsin suurin puukerrostalovalmistaja Lindbäcks Bygg tuli teknologiansa kautta Suomeen vuonna 2018 Suomen markkinoille, kun se teki sopimuksen teknologian vaihdosta Suomen Puukerrostalojen kanssa. Ruotsalaisjätti tuli myös suomalaisyrityksen osaomistajaksi.

Suomen Puukerrostaloilla on yksinoikeus Lindbäcks Bygg:n tuotanto- ja rakennusjärjestelmään Suomessa.

