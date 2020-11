Jakkukylän sillan korjaamisesta sopuratkaisu – Iin kunta maksumieheksi muiden virheistä

Kunta hyväksyi 2.11.2020 pidetyssä kokouksessa sovintoratkaisun, jossa se maksaa 385 000 euroa lisähintaa siltafiaskon aiheuttajille Sweco Rakennetekniikalle ja Mestekille, että ne suunnittelevat ja rakentavat sillan loppuun niin, että se on turvallinen käyttää.

Sweco on laatinut tarvittavat sillan korjaussuunnitelmat, jotka kunnan tekninen toimi on hyväksynyt. Sovintoehdotuksen mukaisesti Sweco ei veloita kunnalta korjaussuunnittelusta aiheutuneita kustannuksia.

”Meille on alusta asti ollut tärkeää löytää yhdessä ratkaisut, joilla projekti saadaan valmiiksi”, sanoo kunnan tiedotteessa Ismo Tawast, rakennetekniikan toimialajohtaja Swecolta. Samaa vakuuttaa sillanrakentaja Mestekin johtaja Seppo Kylmämaa.

”Osapuolet ovat suhtautuneet keväällä 2020 esiin tulleisiin suunnitteluongelmiin ratkaisuhakuisesti ja ammattimaisesti”, kertoo keväästä 2020 saakka projektia johtanut rakennuttajakonsultti Janne Paaso CC Control Oy:stä.

Sovinto vaatii vielä kunnanvaltuuston hyväksyntää.

Harrastajat havaitsivat virheet keväällä

Sillan yleissuunnittelusta vastasi Sweco Rakennetekniikka, joka puolestaan antoi toteutussuunnittelun sillan rakenteet toimittaneelle konepajalle. Keväällä työt olivat 90-prosenttisesti valmiit, kun paikalla vierailleet siltasuunnittelun harrastaja havaitsivat, että sillan rakenteet olivat aivan liian heppoiset. Pikaisten laskelmien pohjalta he päätyivät siihen, että tuulikuormat oli arvioitu liian pieneksi. He lähettivät havainnoistaan tiedon Iin kuntaan.

”On tavanomaista, että suunnitelmissa on virhe tai kaksi, mutta että oikeastaan kaikki asiat ovat virheellisiä, niin on se erittäin harvinaista”, Iin tekninen johtaja Janne Jokelainen sanoi syksyllä Ylen haastattelussa.

”Perustuksia joudutaan joko vahvistamaan tai uusimaan. Sillassa on hyvin paljon vahvistettavia kohtia.”

Sillan purkaminenkin tulisi kalliiksi. Purkukustannukset ovat 118 000 euroa. Nykyisestä rakennusurakasta on maksamatta viimeinen maksuerä 79 000 euroa, joka purkutilanteessakin tulisi maksaa. Hinnaksi tulisi 802 489 + 118 000 + 79 000 = 999 489. Lisäksi kunnan pitäisi palauttaa myös saamansa valtionapu.

Sillan valmiiksi rakentamisen menot olisivat alkuperäinen kustannusarvio (850 000 €) ja muutostyön neuvoteltu kustannusosuus (385 300 €). 275 00 euron suuruisen valtionavustuksen ja kansalaiskeräyksen myötä lopullinen hinta olisi 960 300 euroa.

Kallis silta

Silta on tullut Iille huomattavasti odotettua kalliimmaksi. Alkuperäinen hinta-arvio, jolla valtionapua haettiin, oli 500 000 euroa. Se on vain jonkin verran enemmän kuin se hintalappu, jolla siltaa nyt vahvistetaan.

Jo urakkatarjousvaiheessa hinta nousi 850 000 euroon. Nyt hintalappu on siis jo 1 125 000 euroa eli budjetti yli kaksinkertaistui.

Jänneväliltään 180 metriä pitkä silta on teräsrakenteinen, kuumasinkitty riippusilta, jossa on pystysuuntaiset, teräksiset riippuköydet ja molemmin puolin kantta vaakatasoiset haruskaapelit, jotka estävät sillan heilumisen ja notkumisen. Kannen hyötyleveys on vain 1,5 metriä.

.