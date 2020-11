Savon kuljetus kaavailee uutta logistiikkakeskusta ja pääkonttoria Kuopioon – ”Palveluidemme kysyntä on kasvanut”

Yhtiöllä on yritysalueelle 3,5 hehtaarin tonttivaraus, jonne suunnitellaan 7000 neliön kiinteistöä logistiikkakeskukselle. Samaan kiinteistöön sijoittuisi myös Savon Kuljetuksen uusi pääkonttori.

Keskuksen rakentamisen arvioidaan käynnistyvän keväällä 2021. Se olisi käyttövalmis alkuvuodesta 2022. Urakoitsijaa ei ole vielä valittu.

Savon Kuljetuksen toimitusjohtajan Jyri Kuivalan mukaan uuden logistiikkakeskuksen ja pääkonttorin suunnittelu ovat jatkumoa yhtiön strategiselle kasvulle ja kehitykselle. Uusi keskus laajentaisi konsernin kasvun mahdollisuuksia, kun digitalisaatio ja verkkoliiketoiminta laajenevat.

”Asiakkainamme on paljon verkkoliiketoiminnassa mukana olevia yrityksiä. Koronan vaikutus on voimakkaasti näkynyt toiminnan kasvuna. Palveluidemme kysyntä on myös kasvanut”, hän sanoo Rakennuslehdelle.

”Olemme myös saaneet uusia asiakkaita. Siksikin tarvitsemme lisää tilaa.”

Uudisrakennus lähes tuplaa yrityksen nykyiset tilat. Yritys ei kerro hankkeen kustannusarviota.

Saman katon alle

Logistiikkakeskuksen tiloista osa on tarkoitus varata Savon Kuljetuksen kumppaneiden liiketoimintaa varten. Osa tiloista on jo nyt varattu.

Suurin osa uudisrakennuksen tiloista menee Kuivalan mukaan logistiikkapalveluiden käyttöön.

Hänestä on hyvä, että uuden rakennuksen myötä yrityksen henkilöstö pääsee saman katon alle.

”Toimimme tällä hetkellä useammassa eri toimipisteessä Kuopiossa. Se parantaa tiedonkulkuakin, kun pääsemme samaan toimitilaan.”

Konsernin palveluksessa on nyt yli 160 henkeä ja liikevaihto on 95 miljoonaa euroa. Päätoimialaa on kiviaineskauppa, logistiikka- ja infrapalvelut.

Infrassa yhtiö tekee erityisesti siltaurakointia sekä maanrakennusta. Sen osuus liikevaihdosta on noin neljännes.