GRK löysi uuden toimitusjohtajan

Uusi toimitusjohtaja on diplomi-insinööri, MBA Juha Toimela (57). Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1. maaliskuuta. Keijo Haavikko jatkaa vt. toimitusjohtajana Toimelan aloittamiseen asti ja sen jälkeen entisessä tehtävässään sekä konsernin eri yhtiöiden hallituksissa.

Juha Toimelalla on laaja osaaminen ja kokemus rakennusalalta, pörssiyhtiöistä ja kansainvälisen projektijohtamisen tehtävistä muun muassa Pöyryltä, Rautaruukista ja SRV:ltä. Viimeiset 11 vuotta hän on toiminut SRV-konsernin palveluksessa, ja GRK:lle hän siirtyy SRV:n varatoimitusjohtajan tehtävästä.

”GRK on tehokkaan infrarakentamisen edelläkävijä, ja olen erittäin innostunut päästessäni mukaan johtamaan yhtiön vahvaa ja kannattavaa kasvua. GRK:n huippuammattilaisilla on aito tekemisen meininki. Lukuisten vaativien projektien onnistunut läpivienti ja asiakkaiden luottamus osoittavat, että GRK:ssa on totuttu tekemään se, mitä luvataan. Uskon osaamiseni ja kokemukseni auttavan yhtiötä sen tulevaisuuden tarpeissa”, Toimela kertoo tiedotteessa.

GRK on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Nikkasen mukaan konsernin vahva tuloskunto ja tase sekä hyvät tulevaisuudennäkymät, koronasta huolimatta, antavat erinomaiset mahdollisuudet liiketoimintojen kehittämiseen edelleen.

”Haimme toimitusjohtajaksi henkilöä, jolla on yrittäjämäinen toimintatapa, kokemusta ja vahvoja näyttöjä kasvavan liiketoiminnan johtamisesta kansainvälisessä ympäristössä sekä liiketoimintaprosessien yhtenäistämisessä. Halusimme toimitusjohtajan, joka pystyy tukemaan nykyistä kehityskulkuamme ja kehittämään toimintaamme edelleen. Juha Toimelan kokemus ja osaaminen täyttävät nämä vaatimukset erittäin hyvin. Luotamme siihen, että Juhan asenne sekä johtamis- ja yhteistyötaidot edesauttavat GRK yrittäjähenkisiä ammattilaisia jatkossakin huippusuorituksiin asiakkaidemme hankkeissa varmistaen yhtiön kannattavan kasvun jatkumisen”, Nikkanen sanoo.