Leppävaaran keskusta muuttuu täysin – Uudet havainnekuvat esittelevät ristiriitoja aiheuttanutta suunnitelmaa

Pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentaminen mullistaa eteläisen Leppävaaran ilmettä, mutta vielä isompi mullistus on odotettavissa lähivuosina rantaradan pohjoispuolella, osapuilleen Sellon kauppakeskusta vastapäätä.

Espoo suunnittelee sinne mittavaa, noin 75 000 neliön lisärakentamista, Leppävaaran aseman kohdalla junarataa seurailevan Turuntien siirtämistä sekä katettua asemasiltaa radan yli.

Paikalliset ovat jo antaneet katetulle asemasillalle lempinimiä. Leppävaara-seuran puheenjohtaja Arja Salmi kutsuu sitä Tuubiksi.

”Tuubi yhdistää Pohjois-Leppävaaran suoraan Sellon kirjastoon ja kauppakeskuksen kerroksiin. Se on hyvä uudistus”, Salmi kiittää.

Kaupunkitilaa vaadittiin viihtyisämmäksi

Joitakin toisia korkeat uudisrakennukset hirvittävät.

”Osa asukkaista on sitä mieltä, että vihdoin tulee kaupunkia. Osa asukkaista tykkää, että tästä tulee ihan kamala”, Salmi sanoo.

Huolta on ollut myös Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Se otti kesäkuussa aikalisän kaavamuutoksen suunnitteluun ja evästi arkkitehtejä miettimään kaupunkitilaa viihtyisämmäksi.

Muutosta on syntynyt. Esimerkiksi uusi Läkkisepänaukio näytti ensimmäisissä kaavaversioissa hotellin liikenteen kääntöpaikalta. Nyt se on saanut ilmettä katosten, istutusten, ja esiintymislavan ansiosta. Asemasillalle aukiolta johtaa katettu pylväskäytävä.

Suunnitellun hotellin kääntöpaikkaa on siirretty hieman syrjemmälle.

Esiintymislava palaa aukiolle

Leppävaaran alueen projektijohtaja Mika Rantala on tyytyväinen.

”Vaikka valmistelijana harmittaa, että kaavamuutos palautetaan valmisteluun, niin vielä yhdellä suunnittelukierroksella aukion luonne parani kyllä selvästi”, Rantala sanoo.

Uusi esiintymislava toimii kahteen suuntaan: sekä vanhalle Läkkitorille että uudelle Läkkisepänaukiolle, joka tulee osapuilleen nykyisen pysäköintipaikan kohdalle. Luottamusmiehet ovat haaveilleet esiintymislavasta ja kahdesta aukiosta kaupunkimaisten suurtapahtumien keskipistettä.

Asukasjärjestön näkökulmasta huomattava parannus on jo se, että rakennetaan esiintymislava, jossa on asianmukaiset sähkökytkennät.

”Läkkitorin edellisessä peruskorjauksessa esiintymislava poistettiin. Tapahtumien järjestäjiltä menee iso osa budjetista koottavan ja siirrettävän esiintymislavan vuokraan”, Arja Salmi sanoo.

Salmi toivoo, että uudelle aukiolle saadaan aikanaan paikka myös isolle joulukuuselle.

Turuntien siirto muutoksen ytimessä

Suunnittelutehtävä Leppävaarassa on ollut poikkeuksellisen vaikea, koska koko muutoksen ytimessä on idea Turuntien siirtämisestä lähemmäs rataa. Turuntie on valtion tie, ja neuvottelut Väyläviraston kanssa ovat ottaneet oman aikansa.

Lisävaikeutta tehtävään tuo se, että maapohja on pehmeää savea. Pelkästään maanrakennusurasta tulee miljoonien eurojen lasku.

Asukkaille iso muutos on Lintuvaarantien katkaiseminen ennen Turuntietä ja sen liikenteen kääntäminen Ratsukadulle. Lintuvaarantien koukkaus ja Turuntien siirto luovat pääkaupunkiseudun toiseksi vilkkaimman rautatieaseman välittömään läheisyyteen suurkorttelin, johon on voitu hahmotella kymmenen uutta kerrostaloa.

Turuntien varteen on nousemassa toimistoja ja hotelli ja korttelin toiselle laidalle asuintaloja.

Pysäköintipaikat siirtyvät Turuntien vierestä pysäköintilaitokseen.

Sello suunnittelee laajennusta

Radan eteläpuolellakin tapahtuu. Kauppakeskus Sello suunnittelee laajennusta nykyisen bussikentän yli siten, että uutta myyntipinta-alaa tulisi 10 000 neliötä.

Kauppakeskuksen vieressä kulkeva Ratsusola-niminen kuja katettaisiin ja kytkettäisiin uuteen asemasiltaan. Kauppakeskuksen toimitusjohtaja Matti Karlssonin mukaan laajennuksen tarkempi suunnittelu alkaa ensi vuonna.

Kunnallistekniikan kulut saadaan katettua

Espoolaispäättäjiä ovat koko pitkällisen suunnitteluprosessin aikana huolestuttaneet suunniteltujen muutosten kustannukset. Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen myöntää, ettei yhden suurkorttelin rakennusoikeudesta saatavalla rahalla vielä kateta kunnallisteknisiä kuluja.

”Tämä on alkupaukku koko pohjoisen Leppävaaran muutoksille. Kunnallistekniikan kulut saadaan kyllä katettua pitkän ajan kuluessa”, Hokkanen laskee.

Uusiksi on suunniteltava muun muassa Metropolian tontti, missä savimaahan vajonneita ammattikorkeakoulun rakennuksia on jo alettu purkaa. Mahdollinen kehittämiskohde on myös ostoskeskus Galleria.

Mika Rantala määrittää kaavamuutoksen ennen kaikkea joukkoliikenteen kehittämishankkeeksi. Kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Kauklahteen sekä Raide-Jokerin valmistuminen korostavat Leppävaaran asemaa joukkoliikenteen solmukohtana.

”Nyt matkustajat joutuvat seisomaan laitureilla räntäsateessa. Eihän Leppävaaran tilanne ole sellainen kuin muualla alkaa olemaan”, Rantala sanoo.

Hänen vertailukohtansa on Tikkurilan Dixi, jossa matkustajat voivat odottaa junaa mukavan lämpimässä tilassa, jossa on palveluita. Leppävaarassa on toki parannettu rataa alittavan kävelytunnelin viihtyisyyttä, mutta tunneli ei ole lämmin tila.

”Yritämme pitää huolta Leppävaaran urbaanista dynamiikasta. Optimistinen ajatus on, että Galleriasta, Sellosta ja Kehä I:n itäpuolelle nousevasta Hatsinanpuistosta kehittyy tulevaisuudessa toimiva kolmio, jonka kaikki kulmat ovat kävelymatkan päässä toisistaan”, Rantala sanoo.