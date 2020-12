YIT myi logistiikkakiinteistön ulkomaiselle rahastolle

Osapuolet ovat sopineet, ettei kiinteistön kauppahintaa julkisteta.

K3 North -logistiikkakiinteistön pinta-ala on noin 22000 neliömetriä, josta valtaosa on jo vuokrattu ulkomaiselle toimijalle. Kiinteistö on suunniteltu perinteiseen lavavarastointiin, mutta se soveltuu muuhunkin logistiikkaan. Kiinteistö valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä, ja sille tullaan hakemaan hopeatason leed-ympäristösertifiointia.

Kiinteistö on viimeinen K3-nimisestä logistiikan kiinteistökehityskohteesta, jonka myötä alue rakentuu valmiiksi. Kyseiselle sijoitusyhtiölle valmistui K3 Logistics West -kohde samalle alueelle kesäkuussa 2020.