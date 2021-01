Ahveniston sairaalan toteutuksesta tehtiin sopimukset – kokonaiskustannus yli 350 miljoonaa euroa

Rakentaminen alkaa keväällä 2021, kun hankkeen rakennuslupa on hyväksytty. Uuden sairaalan arvioidaan olevan käyttövalmis syksyllä 2026.

Tulevaisuuden Ahveniston sairaala eli Assi rakentuu Hämeenlinnan uudeksi keskussairaalaksi. Assi nousee nykyisen keskussairaalakiinteistön välittömään läheisyyteen. Uusi sairaala tulee toimimaan hämäläisen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä yliopistosairaaloiden ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyön mahdollistajana.

Assin kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 74300 bruttoneliömetriä, josta niin sanottua hyötypinta-alaa on 37221 neliötä. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille hankkeen kokonaiskustannus on noin 356 miljoonaa euroa, josta allianssin tavoitekustannus on noin 308 miljoonaa euroa. Swecon osuus on noin 22 miljoonaa euroa.

Swecolta hankkeessa on mukana arkkitehteja, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoita sekä toiminnallisen suunnittelun, logistiikan ja käyttäjälähtöisen suunnittelun erityisasiantuntijoita.

”On hienoa, että pitkän ja vaikeankin kehittämisvaiheen jälkeen meillä on hyvä suunnitelma uudesta sairaalasta ja pääsemme vihdoin rakentamaan. Kanta-Hämeen väestölle hanke varmistaa maakunnan erikoissairaanhoidon ja päivystyksen palveluita pitkälle tulevaisuuteen. Terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta kokonaan uusi sairaala puolestaan tarjoaa modernit työtilat ja lisää merkittävästi vetovoimaamme työnantajana”, KHSHP:n johtaja Seppo Ranta sanoo tiedotteessa.

”Allianssimuotoisen toteutusmallin vahvuus on laadukkaassa yhteistyössä, ja hankkeen kehitysvaiheessa saavutimme konseptin, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä. Suunnittelussa on huomioitu käyttäjien monipuoliset tarpeet, ja yhteistyö jatkuu rakentamisen ajan tiiviisti”, tulosyksikön johtaja Mirja Serenius Skanskalta kertoo.