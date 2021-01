Kansainvälinen arkkitehtuurijärjestö haluaa suojella purkutuomion saaneen seurakuntakeskuksen

Docomomo Suomi Finland ry on jättänyt juuri ennen joulua Uudenmaan ELY-keskukselle suojeluesityksen Kirkkonummen seurakuntakeskuksesta, jota ollaan purkamassa.

Rakennuksen suunnitellut Juha Leiviskä on yksi arvostetuimmista suomalaisarkkitehdeista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Kirkkonummen yhteinen kirkkovaltuusto päätti seurakuntakeskuksen purkamisesta kokouksessaan joulukuun alussa. Aiemmin seurakunta oli päättänyt peruskorjata rakennuksen.

Purkupäätöksen takia Docomomo on myös pyytänyt ELY-keskusta asettamaan rakennuksen vaarantamiskieltoon, jotta sen purkamista ei aloitettaisi.

Vuonna 1984 valmistunut Kirkkonummen seurakuntakeskus kuuluu arkkitehti Juha Leiviskän (s. 1936) merkittävimpien kohteiden joukkoon. Muita Leiviskän suunnittelemia rakennuksia ovat esimerkiksi Pyhän Tuomaan kirkko ja seurakuntakeskus Oulussa, Myyrmäen kirkko Vantaalla ja Vallilan kirjasto ja päiväkoti Helsingissä.

Leiviskä on yksi arvostetuimmista suomalaisista arkkitehdeista. Hän on saanut lukuisia tunnustuksia, muiden muassa Carlsbergin säätiön kansainvälisen arkkitehtuuripalkinnon ja Suomen tasavallan presidentin myöntämän akateemikon arvonimen.

Kirkkonummen seurakuntakeskus on erittäin edustava rakennus ajalta, jolloin Leiviskä teki läpimurtonsa Suomen arvostetuimpien arkkitehtien joukkoon. Rakennus on saanut huomiota myös ulkomailla ja sitä on esitelty kansainvälisissä arkkitehtuurijulkaisuissa.

Seurakuntakeskus muodostaa vaihtelevan ja ympäristöään kunnioittavan kokonaisuuden, jossa ihmisen mitat ovat lähtökohtana. Sisätiloiltaan rakennus on pienoiskaupungin kaltainen monimuotoisine tiloineen ja näkymineen ja siellä käy myös ilmi Leiviskän erityinen tapa hyödyntää luonnonvaloa.

Docomomo International on kansainvälinen modernin arkkitehtuurin suojeluun ja dokumentointiin erikoistunut järjestö. Suomessa järjestö toimii nimellä Docomomo Suomi Finland ry ja se ylläpitää merkittävien arkkitehtuuri- ja ympäristökohteiden valikoimaa.