Kohteen rakentaminen aloitetaan keväällä 2021, ja se valmistuu elokuussa 2022.

Asunto-osakeyhtiö Tampereen Siivekkeenkatu 3 -nimisessä kohteessa on seitsemän kerrosta ja asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä suurempiin perheasuntoihin. Jokaisessa asunnossa on parveke tai ranskalainen parveke.

Talon julkisivussa käytetään rappausta sekä maalattua betonia. Yhtiön asukkaille varatut pysäköintipaikat sijoittuvat läheiseen pysäköintihalliin, ja paikat soveltuvat myös sähköauton lataamiseen. Alueen asukkaiden käytössä on myös yhteiskäyttöautoja.

”Kohde rakennetaan Härmälänrannassa hienolle paikalle teollisuusalueesta urbaaniksi asuinympäristöksi kehittyneellä alueella Pyhäjärven läheisyyteen. Alueella on hyvät palvelut ja tulevina vuosina myös sen julkisen liikenteen yhteydet kehittyvät”, Elon projektinjohtaja Antti Pyötsiä kertoo.

”Olemme kehittäneet Härmälänrantaa pitkäjänteisesti Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan kanssa, ja alueen suunnittelua on ohjannut ajatus hyvä olon asumisesta. Lisäksi on pidetty tärkeänä, että alue on edelläkävijä ympäristötehokkaissa ratkaisuissa, mikä näkyy kohteiden suunnittelussa jo varhaisessa vaiheessa”, tulosyksikön johtaja Toni Tuomola Skanskalta sanoo.

Härmälänrannan on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan 2020-luvun puolivälin jälkeen. Alue tunnetaan kestävän kehityksen mukaisten periaatteidensa lisäksi muun muassa yhteisöllisyydestään ja hyvistä puitteista ulkoiluun ja liikuntaan.