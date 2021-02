Isännöinnin hintoja on vedätetty erillisveloituksella: ”Palaset aukeavat kartelliselvityksen myötä”

Asunto-osakeyhtiöiden etua valvovan Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen ei ole vielä ehtinyt tutustua perusteellisesti isännöintialaa koskevaan kartellitutkimukseen. Mutta jo nyt hänelle on selvää, että kartelliselvitys tuo valaistusta isännöinnin hintojen nousuun.

Kiinteistöliitto on tehnyt toistuvasti isännöinnin palkkioselvityksiä, Hiltusen mukaan erillispalkkiot nousivat erityisen paljon vuosina 2013-2017. Hiltusen mukaan pyrkimys nostaa erillispalkkioiden hintoja osuu kartelliselvityksen kanssa samaan ajankohtaan.

”Hintojen nostaminen selittyy tällä.”

Isännöintiliitto ja yritykset ovat korostaneet erillisveloitusta ja työpanoskohtaista veloitusta. Samaan aikaan taloyhtiöiden hallituksen jäsenet ovat sitä mieltä, että noin 70 prosenttia isännöinnin veloituksesta pitäisi olla kiinteää, ja vain noin kolmannes erillisveloitusta.

Isännöintiala on ajanut erillisveloituksen lisäämistä

Isännöintiliitto on kritisoinut isännöintisopimukseen kuuluvia tehtäväluetteloita. Ne takaisivat taloyhtiöille isännöinnin peruspaketin, ja loppu olisi erillisveloitusta. Menettely tuo isännöintiä koskevin tarjouksiin vertailukelpoisuutta.

Isännöintiliitto on kannattanut sitä, että taloyhtiöt määrittäisivät palvelujen sisältöä omilla sopimuksillaan.

Erillisveloituksen korostuminenkin aukeaa Hiltusen mukaan kartelliselvityksen kautta. Samoin kuin Isännöintiliiton aikaisemman toimitusjohtajan pyrikykset edistää hintojen nousua.

Rakennuslehden juttu viime marraskuulta osuu hyvin yhteen Hiltusen esittämiin näkemyksiin erillisveloituksesta:

Isännöinnin hintaa hämärretään erillislaskutuksella, varo ”suorastaan pelottavaa” isännöitsijän ja aliurakoitsijan kytköstä

Mielenkiintoista on Hiltusen kertoma tieto, jonka mukaan käytännön työtä tekevät isännöitsijät haluaisivat laajempaa kiinteää veloitusta, toisin kuin isännöintiyritykset ja Isännöintiliitto.

Erillisveloitus suosii Hiltusen mukaan isoja yrityksiä, koska menettely edellyttää isoa asiakaskuntaa. Pienet yritykset eivät pysty tätä kautta rahastamaan, mutta ne joutuvat olemaan silti mukana kehityksessä.

Isännöintisektorin maineelle kartelliselvitys on karhunpalvelus. Kartelliepäilyn kohteena on kuusi isoa yritystä. Suomessa on kuitenkin valtava määrä pieniä isännöintiyrityksiä. Nekin saavat Hiltusen mukaan nyt siipeensä, vaikka niillä ei ole ollut kartellin kanssa mitään tekemistä. Mainehaitta on suurempi kuin mahdollinen hyöty hintojen yleisestä noususta, hän arvioi.

Miten näyttöä vahingoista?

Kiinteistöliitossa odotetaan oikeusprosessin tulosta ja mietitään sitten taloyhtiöiden neuvontaa kartelliasiassa.

”Mietimme, millä keinoilla saisimme kaivettua näyttöä vahingoista. Ryhmäkanne ei ole mahdollinen, koska taloyhtiöissä ei ole kyse kuluttajista vaan yrityksistä”, Hiltunen sanoo.

Hän suosittelee vahvasti, että taloyhtiöiden hallitukset tutustuisivat yhtiöiden tekemiin isännöintisopimuksiin ja katsoisivat, onko niihin tehty viime vuosina merkittäviä tasokorotuksia. Sopimuksia voi neuvotella uusiksi tai kilpailuttaa uudelleen.