Täydennysrakentamisen keinovalikoima asuntomarkkinoilla kasvaa – tilaville parkkipaikoillekin voi hakea lisärakennusoikeutta

Ullakoiden muuttaminen asuntokäyttöön oli aiemmin taloyhtiöille lähes ainoa keino saada lisää myytäviä neliöitä. Nyt on yhä yleisempää rakentaa lisäkerroksia. Vanhan talon purku ja uuden rakentaminen tilalle on sekin yhä useammin realistinen vaihtoehto. Myös tilaville parkkipaikoille voidaan hakea lisärakennusoikeutta. Rajoitteena on vain kaava, jota tosin voi ehdottaa muutettavaksi.