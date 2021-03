Oppiminen ja innovaatiot kohentavat SRV:n tornirakentamisen kannattavuutta

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköpostiosoite Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi ? Rekisteröidy

SRV on profiloitunut vahvasti korkeaan rakentamiseen. Työn alla olevien Helsingin Kalasataman ja Tampereen Kannen laajojen tornihankkeiden lisäksi yhtiö on jo joitakin vuosia sitten rakentanut esimerkiksi yksittäiset tornitalot Niittyhuipun Espooseen ja hotelli Tornin Tampereelle. Lisäksi tulevana hankkeena häämöttää Espoon Keilaniemi, jonne SRV:n on tarkoitus rakentaa kaksi asuintornia.