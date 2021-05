Helsingin pormestariehdokkaat eivät rajoittaisi kansalaisten valitusoikeutta – ”Järjestelmän olemassaolo turvaa läpinäkyvyyttä”

Yksittäiset valitukset saattavat lykätä rakennushankkeiden käynnistymistä jopa usealla vuodella. Helsingin pormestarivaalin ykkösnimet pitävät valitusoikeutta kuitenkin osana demokratiaa.

Juhana Vartiaisen mielestä valitusmenettelyn puuttumiseen ei ole keinoja tällaisessa tiukasti prosesseihin perustuvassa ja legalistisessa yhteiskunnassa. Eikä sellaisia keinoja oikeastaan hänen mukaansa pitäisikään olla, että ajetaan kansalaisten mielipiteiden yli.

”Demokratian kanssa on elettävä, mutta eikös me olla elettykin”, Vartiainen sanoi.

Nasima Razmyarin mielestä valitukset ovat osa demokratiaa. Hänen mukaansa kaikenlainen vuorovaikutus on varmistettava ajoissa.

Yksittäisten valitusten estämiseen ei ole Anni Sinnemäen mielestä keinoja, eikä pitäisikään olla. Ihmisillä on oltava muutoksenhakemisen oikeus.

”Järjestelmän olemassa olo turvaa läpinäkyvyyttä, muuten ajan myötä läpinäkyvyys voisi vaarantua”, Sinnemäki sanoi.

Hänen mukaansa kaavoja on oltava riittävästi, jotta tuotannon kokonaistavoite ei vaarannu viivästysten takia. Yleensähän kohteet käynnistyvät, mutta valitukset aiheuttavat viivästyksiä. Hallinto-oikeuksiin pitäisi saada riittävästi resursseja käsittelemään valituksia.

Yksityisten hankkeiden kannalta viivästykset voivat olla kiusallisia. Sinnemäen mukaan kaupungin on kerrottava riskeistä ja avattava niitä, ja lisättävä toimijoiden ymmärrystä.

”Kun katsotaan raiteiden ja nostureiden määrää, voi sanoa, että on pystytty rakentamaan puheista huolimatta”, Sinnemäki sanoo.

Millaista maankäyttö- ja asuntopolitiikkaa?

Ehdokkaila kysyttiin näkemystä siitä, millaista maankäyttö- ja asuntopolitiikkaa Helsingissä tulisi tehdä tulevalla vaalikaudella.

Vartiaisen mukaan Helsingissä on toimittu aika hyvin. Kestävän kasvu tavoite jaetaan siellä voimakkaasti. Hän ei osaa sanoa yhtä viisastenkiveä, mutta neuvoo hyödyntämään tutkimustietoa kaavoituksessa.

”On katsottava koko pitkää tuotantoprosessia, jotta mikään kohta ei hidasta rakentamista.”

Sinnemäen mukaan on pystyttävä parempaan: kaupunkia on onnistuttu tiivistämään hyvin, mutta lähiluonnon osalta on oltava palautteen suhteen herkempi. Myös prosessien pituudessa on parantamisen varaa, prosessit ovat tosi pitkäkestoisia. Kiertotalouteen tarvitaan pilotteja ja siitä on opittava uutta, Sinnemäki arvioi.

Razmyarin mukaan Helsingin maankäytön ja asumisen ohjelma on hyvä. Asuntotuotantoa tarvitaan lisää, erilaista asumista alueilla. ”Kaupungin on kasvettava kestävästi, on torjuttava segregaatiota.”

Vapaarahoitteista vai Ara-tuotantoa?

Helsingin asuntotuotannon tavoite nostetaan 8000 asuntoon. Ehdokkailla on erilaisia näkemyksiä siitä, miten korkeisiin tuotantolukuihin voidaan poäästä.

”Annetaan vapaarahoitteisen tuotannon nousta. Jos halutaan nopeutta ja tehoa, markkinatalous sen yleensä hoitaa”, Vartiainen sanoo.

Nykyinen hitasjärjestelmä on päätetty lopettaa. Vartiaisen mukaan tilalle on tehtävä jokin paljon parempi järjestelmä. Se tulee toteuttaa yhdessä tutkijoiden kanssa. ”Uskon tutkittuun tietoon ja älykkäämpään politiikkaan.”

Razmyarin mielestä Ara-tuotanto on erittäin tärkeää, ja tarvitaan myös välimuodon asuntoja. Nykyistä asuntorakentamisen vauhtia ei pidä hidastaa, vaikka kasvu on ollut parina viime vuonna hitaampaa.

Sinnemäen mukaan asuntorakentamisessa ei ole yleishyödyllisen ja kovan rahan välistä kaksintaistelua.

” On uskallettava investoida, se on ykköskeino. Tavoitteisiin ei päästä, jos säästetään investoinneista.”

Sinnemäki nostaa esiin raide-, palvelu- ja katuinvestoinnit. Kun kaupunki investoi, yksityiset investoinnit kasvavat suhteessa vielä enemmän.

Razmyarin mielestä asuntoinvestoinneista ollaan yksimielisiä. Kaupungin on huolehdittava, että ratikkainvestoinnit toteutuvat.

Vartiainen kehuu Helsingin lähtökohtia

Vartiainen kehuu Helsingin suotuisia lähtökohtia. Kaupungin on huolehdittava siitä, mitä markkinat eivät hoida. Hän suhtautuu ”valtavan innostuneesti” kaupungissa käynnissä oleviin hankkeisiin. ”Nuivan talousnäkymän Suomessa” Helsingissä mennään hyvin eteenpäin. Eikä siellä ole sellaisia vastakohta-asetteluja kuin valtakunnan politiikassa.

Pormestariehdokkailta kysyttiin tärkeintä rakennetun ympäristön hanketta. Sinnemäki nimesi asuntotuotannon kokonaisuutena, Vartiainen ja Razmyar nostivat esiin Malmin lentokenttäalueen rakentamisen asumiskäyttöön.